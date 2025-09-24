Az egyéniben hatszoros Grand Slam-győztes, párosban olimpiai bajnok Boris Becker 2022-ben adócsalás miatt két és fél évnyi börtönbüntetést kapott, amelyből nyolc hónapot töltött le, majd decemberben szabadlábra helyezték. A német teniszlegenda tehát nyolc hónapot töltött a Wandsworth és a Huntercombe börtönökben, mielőtt távozott az Egyesült Királyságból. Az 57 éves Becker ebben a nehéz időszakban jelentős mértékben támaszkodott feleségére, Lilian de Carvalho Monteiróra, de segítséget kapott néhány híres sportszemélyiségtől, köztük a Liverpool korábbi edzőjétől, Jürgen Klopptól is.

Boris Becker remek viszonyt ápol Jürgen Klopp-pal

Fotó: GEORG WENDT / DPA

Boris Becker szerint Jürgen Kloppot nem engedték be a börtönbe

Inside című könyvében Becker elárulta, hogy a börtönben töltött ideje alatt Klopphoz fordult, hogy energiát merítsen honfitársától, ám nem találkozhatott az edzővel. Becker üzenetet kapott barátjától, aki szívesen meglátogatta volna a börtönben, viszont a börtönszolgálat nem engedélyezte Szoboszlai Dominik korábbi edzőjének a látogatását – körülbelül egy hónap különbséggel elutasítva Klopp és Becker két különálló kérését.

Becker állítása szerint a börtönszolgálat elutasításának oka az volt, hogy a találkozó „túl nagy nyilvánosságot” váltana ki.

A páros ettől függetlenül nem adta fel a beszélgetést, a két német sportikon inkább telefonon tartotta egymással a kapcsolatot.

Jürgen Klopp nem látogathatta meg a börtönben Boris Beckert

Fotó: GEORG WENDT / DPA

Beckernek szüksége volt barátai és családtagjai segítségére, egy nemrégiben adott interjúban elismerte, hogy a rácsok mögött töltött idő megviselte mentális és fizikai állapotát egyaránt.

„Ez a végtelenség felemészteti a lelkedet és felkavarja az elmédet. Gyorsan rájössz, hogy a börtönöket valójában a foglyok irányítják. A feleségemmel való telefonálás volt az egyetlen mentőövem, az egyetlen módja annak, hogy önmagam lehessek. Októberre már tréningruhában és zokniban aludtam.

Néhány éjszaka olyan hideg volt a cellámban, hogy két kabátban és két pár zokniban aludtam, a fejemet pedig törülközővel tekertem be. Az első négy hétben hét kilót fogytam. Ennek több oka is volt: érzelmi stressz, kevés étel, alkohol és édességek hiánya.

A vacsorát délután 4-kor szolgálták fel. A feleségem fekete humorral megjegyezte: „Boris, olyan sovány lettél, nem kéne megkérdeznünk, hogy maradhatnál-e tovább?” – árult el meglepő részleteket a börtönben töltött hónapjairól a teniszlegenda.