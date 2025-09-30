Jürgen Klopp terjedelmes interjút adott a The Athletic című sportmagazinnak. A Mainz, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi sztáredzője, ma már a Red Bull konszern sportrészlegén dolgozik, ahol az osztrák energiaitalgyártó portfóliójába tartozó focicsapatok – Red Bull Salzburg, RB Leipzig, New York Red Bulls, Paris FC FC Bragantino – fejlődéséért felelős sportszakmai igazgató. Az 58 éves német edzőlegenda a kispadra már aligha fog visszatérni, de nem is hiányzik neki a sztáredzők kegyetlen világa.

Jürgen Klopp élvezi az új munkahelyén rászakadt szabadságot

Fotó: Sebastian Willnow/dpa Picture-Alliance via AFP

Klopp először arról beszélt, hogy Németországban nem fogadták kitörő örömmel a döntését, miszerint a Red Bull céghez szerződik. Egykori csapatánál, Mainzban, ahol játékosként és edzőként is beírta magát a klub történelmébe, például egy transzperenssel fogadták a visszatérése alkalmából, amin az állt, hogy „Elfelejtettél mindent, amit belőled csináltunk?”

„Tudtam, hogy jönni fog. Német vagyok. Tudom, mit gondolnak az emberek Németországban a Red Bull labdarúgásban való részvételéről. Szeretik a Red Bullt. Minden területen. De a futballban? Nem. Szóval, mindegy, ők így akarják csinálni. Vicces módon csak Németországban volt ilyen a reakció. De ez rendben van — semmi gond. Mindenki gondolhat, amit akar. Csak el kell fogadni, hogy én azt teszem, amit akarok, amíg nem ártok senkinek.”

Jürgen Kloppot megviselte a sztáredzők élete

A Liverpool csapatát 2024 nyarán, 57 évesen hagyta el, és biztos volt benne, hogy nem vállal több edzői munkát. Hét hónap szünetet tartott, amit nagyon élvezett.

2001-ben megígérte barátnőjének, Ullának (ma már a felesége), hogy „25 év teljes gázzal, anélkül, hogy jobbra-balra néznék” edzőként. És ha nem jön össze?

Ulla azt mondta, vezethetek taxit.

Erre végül nem került, ahogy sok másra sem. Sok mindenről kellett lemondania, mégsem érzi úgy, hogy bármiről is lemaradt volna.

„Semmit nem mulasztottam el az életemben, mert soha nem gondoltam rá. Szóval közel 25 év alatt kétszer voltam esküvőn — az egyik a sajátom, a másik két hónapja. 25 év alatt négyszer voltam moziban — mind a legutóbbi nyolc hétben. Most jó érzés, hogy tudom csinálni. Olyan sok különböző országban fordultam meg és semmit nem láttam belőlük; csak a hotelt, a stadiont vagy az edzőpályát. Semmi mást. Nem hiányzott, de most már hiányozna.”