Jürgen Klopp terjedelmes interjút adott a The Athletic című sportmagazinnak. A Mainz, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi sztáredzője, ma már a Red Bull konszern sportrészlegén dolgozik, ahol az osztrák energiaitalgyártó portfóliójába tartozó focicsapatok – Red Bull Salzburg, RB Leipzig, New York Red Bulls, Paris FC FC Bragantino – fejlődéséért felelős sportszakmai igazgató. Az 58 éves német edzőlegenda a kispadra már aligha fog visszatérni, de nem is hiányzik neki a sztáredzők kegyetlen világa.
Klopp először arról beszélt, hogy Németországban nem fogadták kitörő örömmel a döntését, miszerint a Red Bull céghez szerződik. Egykori csapatánál, Mainzban, ahol játékosként és edzőként is beírta magát a klub történelmébe, például egy transzperenssel fogadták a visszatérése alkalmából, amin az állt, hogy „Elfelejtettél mindent, amit belőled csináltunk?”
„Tudtam, hogy jönni fog. Német vagyok. Tudom, mit gondolnak az emberek Németországban a Red Bull labdarúgásban való részvételéről. Szeretik a Red Bullt. Minden területen. De a futballban? Nem. Szóval, mindegy, ők így akarják csinálni. Vicces módon csak Németországban volt ilyen a reakció. De ez rendben van — semmi gond. Mindenki gondolhat, amit akar. Csak el kell fogadni, hogy én azt teszem, amit akarok, amíg nem ártok senkinek.”
A Liverpool csapatát 2024 nyarán, 57 évesen hagyta el, és biztos volt benne, hogy nem vállal több edzői munkát. Hét hónap szünetet tartott, amit nagyon élvezett.
2001-ben megígérte barátnőjének, Ullának (ma már a felesége), hogy „25 év teljes gázzal, anélkül, hogy jobbra-balra néznék” edzőként. És ha nem jön össze?
Ulla azt mondta, vezethetek taxit.
Erre végül nem került, ahogy sok másra sem. Sok mindenről kellett lemondania, mégsem érzi úgy, hogy bármiről is lemaradt volna.
„Semmit nem mulasztottam el az életemben, mert soha nem gondoltam rá. Szóval közel 25 év alatt kétszer voltam esküvőn — az egyik a sajátom, a másik két hónapja. 25 év alatt négyszer voltam moziban — mind a legutóbbi nyolc hétben. Most jó érzés, hogy tudom csinálni. Olyan sok különböző országban fordultam meg és semmit nem láttam belőlük; csak a hotelt, a stadiont vagy az edzőpályát. Semmi mást. Nem hiányzott, de most már hiányozna.”
Egy hasonlattal élve, szerinte olyan az ő és kollégái élete, mint a filmsztároké: kívülről lenyűgöző, de belülről már korántsem olyan pompás. Vegyük például Klopp kedvencét, Daniel Craiget, a korábbi James Bondot.
„De a végén ő is felkel reggel, fogat mos. A forgatáson van, és a forgatás nem az, amit később a moziban látunk.
Ott ülsz, és ugyanazt a jelenetet 25-ször felveszik. Nem gondolsz bele ezekbe. De én ilyen életet éltem. Tudom, hogyan él szinte minden futballedző. Teljesen a munkának szentelik magukat. Másképp nem lehet sikeresnek lenni ebben a szakmában.
Feltéve persze, hogy valaki nem Pep Guardiola, mint például Pep Guardiola, mert ő az. Aki a számtalan siker mellett még a golfjátékát is tudta tökéletesíteni.
„Mondom Pepnek (Guardiola) — ő idősebb korára még a golf handicapjét is javította! Nekem egy k***a percem sem volt golfot játszani! Ezért ő zseni, én meg nem.”
Új munkája nem igényel ilyen szintű elköteleződést, persze ez nem jelenti azt, hogy Klopp félvállról venné, nála az soha nem férne bele.
„Nem kell látnom az utolsó részt. Egész életemben csináltam. Őrület, de nem hiányzik.”
Azt viszont még nehezen szokta meg, hogy míg korábban valamire azt mondta, hogy kell neki, rögtön meg is kapta, most viszont vagy „ötmillió emberen” megy át minden kérése.
A Red Bull csapatokról pontosan tudja, hogy keveseknek jelenti a végállomást, de jó érzés, hogy olyan sztárcsapatok, mint a Liverpool, rendre igazolnak az RB-csapatoktól, elég csak Ibrahima Konatét, Sadio Manét és Szoboszlai Dominikot említeni.