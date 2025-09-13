Ötvenegy év után a szombati volt az első Derby d'Italia, amelyen két külföldi szakvezető ült a két kispadon, a horvát Igor Tudor és román Cristian Chivu személyében. Emellett testvérek is egymásnak feszültek a rangadón, az Interben a francia Marcus Thuram – a játékosként a Juventusban is megfordult világ- és Európa-bajnok Lilian Thuram fia - kezdő volt, akárcsak a torinóiaknál Khéphren Thuram.

A 19 éves Vasilije Adzic óriási góljával rangadót nyert a Juventus és továbbra is százszázalékos

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Hétgólos thrillert nyert a Juventus

Lloyd Kelly szerzett vezetést a hazaiaknak az első negyedórában, a milánóiak később Hakan Calhanoglu révén kétszer is kiegyenlítettek, majd Marcus Thuram góljával már a kék-feketéknél volt az előny az utolsó negyedórába érve. A torinóiak az öccse, Khéphren révén zárkóztak vissza hét perccel a rendes játékidő vége előtt, a 4-3-s végeredményt pedig Vasilije Adzic állította be a hosszabbítás 91. percében egy hatalmas bombagóllal.

A 19 éves montenegrói futballista ezzel a Serie A történetének legfiatalabb külföldi játékosa lett, aki gólt szerzett a Juventus színeiben az Inter ellen.

🎥 GOAL | Vasilije Adžić 90' +1



What a game...Adžić hunts from outside..



🇮🇹 Juventus 4-3 Interpic.twitter.com/M0mCBZA2WO — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 13, 2025

A Juventus az első három fordulóban nem vesztett pontot, így százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát a torinói sztárcsapat.

Eredmények:

Serie A, 3. forduló:

Cagliari-Parma 2-0 (1-0)

Juventus-Internazionale 4-3 (2-1)

