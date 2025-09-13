Ötvenegy év után a szombati volt az első Derby d'Italia, amelyen két külföldi szakvezető ült a két kispadon, a horvát Igor Tudor és román Cristian Chivu személyében. Emellett testvérek is egymásnak feszültek a rangadón, az Interben a francia Marcus Thuram – a játékosként a Juventusban is megfordult világ- és Európa-bajnok Lilian Thuram fia - kezdő volt, akárcsak a torinóiaknál Khéphren Thuram.
Lloyd Kelly szerzett vezetést a hazaiaknak az első negyedórában, a milánóiak később Hakan Calhanoglu révén kétszer is kiegyenlítettek, majd Marcus Thuram góljával már a kék-feketéknél volt az előny az utolsó negyedórába érve. A torinóiak az öccse, Khéphren révén zárkóztak vissza hét perccel a rendes játékidő vége előtt, a 4-3-s végeredményt pedig Vasilije Adzic állította be a hosszabbítás 91. percében egy hatalmas bombagóllal.
A Juventus az első három fordulóban nem vesztett pontot, így százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát a torinói sztárcsapat.
Serie A, 3. forduló:
Cagliari-Parma 2-0 (1-0)
Juventus-Internazionale 4-3 (2-1)