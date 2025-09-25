A FIFA hivatalos honlapján azt írják, hogy a labdarúgó-világbajnokság kabalafiguráinak mindegyike egy-egy rendező nemzetét emeli ki.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke lelkesen beszélt a focivébé kabalafiguráiról

Fotó: Alex Grimm/Getty Images via AFP

A Maple-t, a jávorszarvast (Kanada), a Zayu-t, a jaguárt (Mexikó) és a Clutch-t, a fehérfejű rétisast (Egyesült Államok) gondosan fejlesztették ki, hogy tükrözzék az adott országuk kultúráját, örökségét és szellemét, együtt szimbolizálva az egységet, a sokszínűséget és a gyönyörű játék iránti közös szenvedélyt.

A 2026-os csapat most nagyobb és szórakoztatóbb lett! Maple, Zayu és Clutch tele vannak örömmel, energiával és az összetartozás szellemével, akárcsak maga a világbajnokság”

– mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

„A három kabalafigura központi szerepet játszik abban a hihetetlen, szórakoztató légkörben, amelyet ehhez a korszakalkotó tornához teremtünk.

Megnyerik majd a szíveket és ünneplést fognak kiváltani Észak-Amerikában és világszerte. Már most látom őket gyerekmezeken, pacsizni legendás futballistákkal, és ami szintén újdonság ezen a tornán, olyan videójátékokban szerepelnek, amelyeket világszerte milliók játszanak”

– tette hozzá a FIFA első embere arra célozva, hogy Maple, Zayu és Clutch lesznek az első játszható FIFA-kabalák a vadonatúj, FIFA-licenccel rendelkező FIFA Heroes játékban, amely jövőre jelenik meg.

Helyi őshonos állatok lesznek a focivébé kabalafigurái

Maple, a jávorszarvas arra született, hogy bebarangolja Kanada összes tartományát, miközben kapcsolatba kerül az emberekkel és befogadja az ország gazdag kultúráját. Utcai stílust kedvelő művész, zenerajongó és elkötelezett kapus. A kreativitásában és a rugalmasságában találja meg a céljait. Ügyessége folytán nagyszerű védésekre képes.

Zayu dél-mexikói dzsungelből származó jaguár, megtestesíti az ország gazdag örökségét és vibráló szellemiségét. Az egység, az erő és az öröm ihlette névvel Zayu a pályán csatárként szerepel, kivételes találékonyságot és mozgékonyságot mutat, mellyel megfélemlíti a védőket. A pályán kívül a táncon, az ételeken és a hagyományokon keresztül befogadja a mexikói kultúrát, és szenvedéllyel egyesíti az embereket határokon átnyúlóan.