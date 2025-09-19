Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája újoncát nem akármilyen körülmények fogadták a portugál fővárosban a Sporting Lisszabon elleni alapszakaszmeccsen. A mintegy 7200 kilométert utazó kazah Kajrat Almati együttesét a kezdő sípszó előtti himnusszal alaposan sikerült meglepniük a szervezőknek.

A Kajrat Almati játékosai számára már a mérkőzés előtti repülőút is elképesztően fárasztó lehetett, ugyanis a kazah együttes 7200 kilométert (más források szerint 6900 km-t) utazott Almati és Lisszabon között, ez pedig a BL történetében az eddigi legnagyobb távolságnak számít két klub között. Nem ez volt az egyetlen meglepő körülmény a mérkőzéssel kapcsolatban, ugyanis a kezdő sípszó előtt egészén érdekes jelenet játszódott le.

A Kajrat Almati 4-1-es vereséget szenvedett Lisszabonban
A Kajrat Almati 4-1-es vereséget szenvedett Lisszabonban
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Kajrat Almatit az Európa-liga himnuszával fogadták

A BL-újonc futballistái minden bizonnyal alig várták, hogy először hallják élőben a BL-himnuszt, ám nagy meglepetés érte őket, amikor ehelyett az Európa-liga himnusza csendült fel. A szervezők nagy hibát vétettek – talán megszokásból játszották le a Kajrat Almatinak az El ismerős dallamait –, majd több mint 20 másodperc elteltével váltottak a Bajnokok Ligája világhírű felvezető zenéjére.

Sporting CP - Kairat Almaty match starts with the Europa League Anthem instead of the Champions League one
byu/LordPunk insoccer

Ami a találkozót illeti, a kazahok egy ideig állták a sarat a portugálok ellen, Serhan Kalmurza kapus az első félidő közepén még egy 11-est is kivédett, de a szünet előtt Trincao átlövésével szemben már ő is tehetetlen volt. A Sporting végül a 65. és a 68. perc között villámgyorsan eldöntötte a mérkőzést, amikor Trincao, Alisson Santos és Quenda is betalált egymás után. 

A BL-újonc Edmilson révén megszerezte első gólját a legrangosabb sorozatban, 

de több sikerélmény ezen az estén már nem jutott neki, a Sporting 4-1-re győzött.

A Kajrat Almatira a második fordulóban is óriási meccs vár, ugyanis legközelebb a rekordgyőztes Real Madridot fogadja majd hazai pályán.

