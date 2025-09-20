Az angol válogatott Harry Kane a második és harmadik találatát tizenegyesből szerezte, s négy bajnokin már nyolcszor volt eredményes, ezzel vezeti a Bundesliga góllövőlistáját.

Harry Kane-nek elképesztő statisztikája van a Bayern Münchenben

Fotó: Uwe Anspach/dpa Picture-Alliance via AFP

Kane a 10. mesterhármasát lőtte

A 32 éves támadónak a 103. mérkőzésén ez volt a 10. mesterhármasa a Bayern München játékosaként.

A Bayern München is négy mérkőzésén 18 gólt lőtt a bajnokságban, ami új Bundesliga-rekord.

A Mainz idegenben, az Augsburg ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét úgy, hogy kétgólos vezetésénél emberhátrányba került, de később még kétszer betalált.

Bundesliga, 4. forduló:

FC Augsburg-FSV Mainz 1-4 (0-2)

Hamburger SV-Heidenheim 2-1 (1-0)

TSG Hoffenheim-Bayern München 1-4 (0-1)

Werder Bremen-SC Freiburg 0-3 (0-1)