A Bayern München 4-1-re nyert szombaton délután a Hoffenheim otthonában a német labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában. A címvédő bajoroknál Harry Kane mesterhármast ért el.

Az angol válogatott Harry Kane a második és harmadik találatát tizenegyesből szerezte, s négy bajnokin már nyolcszor volt eredményes, ezzel vezeti a Bundesliga góllövőlistáját.

Harry Kane-nek elképesztő statisztikája van a Bayern Münchenben
Harry Kane-nek elképesztő statisztikája van a Bayern Münchenben
Fotó: Uwe Anspach/dpa Picture-Alliance via AFP

Kane a 10. mesterhármasát lőtte

A 32 éves támadónak a 103. mérkőzésén ez volt a 10. mesterhármasa a Bayern München játékosaként.

A Bayern München is négy mérkőzésén 18 gólt lőtt a bajnokságban, ami új Bundesliga-rekord.

A Mainz idegenben, az Augsburg ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét úgy, hogy kétgólos vezetésénél emberhátrányba került, de később még kétszer betalált.

Bundesliga, 4. forduló:
FC Augsburg-FSV Mainz 1-4 (0-2)
Hamburger SV-Heidenheim 2-1 (1-0)
TSG Hoffenheim-Bayern München 1-4 (0-1)
Werder Bremen-SC Freiburg 0-3 (0-1)

