A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) rangsora szerint Harry Kane, a német bajnoki címvédő Bayern München 32 éves angol támadója az után került az élre, hogy a Bundesligában a Werder Bremen felett aratott hétvégi 4-0-s sikerből két góllal vette ki a részét, ezzel pedig müncheni pályafutásának 104. meccsén kereken 100 gólra javította találatainak számát.

Harry Kane elképesztő ütemben termeli a gólokat a Bayern Münchenben

Fotó: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/dpa Picture-Alliance via AFP

100 gól 104 meccsen a Bayern Münchenben, ez még számomra is őrület. Megtiszteltetés elérni a 100 gólt ennél a nagyszerű klubnál. Gratulálok a stábtagoknak, a csapattársaimnak, mindenkinek, aki segített eljutni oda, ahol most vagyok, nagyon büszke vagyok erre. De ahogy mindig mondom: a történet folytatódik, a következő 100-ig. És remélhetőleg a lehető leggyorsabban”

– mondta a mérkőzés után a Bayern München sztárcsatára.

Kane már Ronaldo és Haaland előtt

Ezt a mérföldkövet - valamennyi tétmeccset tekintve - az eddig holtversenyben listavezető két sztár, a portugál Cristiano Ronaldo és a norvég Erling Haaland egyformán 105 mérkőzésen érte el, előbbi a Real Madrid, utóbbi a Manchester City játékosaként.

Harry Kane korábban a Premier League-ben 320 mérkőzésen 213 gólt szerzett, ezzel ő az angol bajnokság történetének második legeredményesebb játékosa a 260 gólos Alan Shearer mögött.