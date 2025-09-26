Több cikkben is beszámoltunk az Origón a Fradi Európa-liga-nyitómeccséről a Viktoria Plzen ellen, amely az utolsó pillanatokban lett 1-1 Pesics remek góljának köszönhetően, így egy pontot szerzett a regnáló magyar bajnok csütörtökön este. A mérkőzés egyik legvitatottabb jelenete az volt, amikor az első, cseh gól szerzője pár perccel a találata előtt megtaposta Ötvös Bencét, de Rafiu Durosinmi esetét nem vizsgálta a VAR, így két perccel az FTC elleni találata előtt történt esetet megúszta sárga lappal. Nemcsak a pályán volt azonban látnivaló, hanem amellett is, Kapu Tibor, a második magyar űrhajós a lelátón szurkolt a zöld-fehéreknek.

Kapu Tibor is elment a Fradi meccsére

Fotó: HANDOUT / NASA+

Ahogy a lenti videón is látható, Kapu Tibor a meccs előtt múzeumtúrán is járt, majd a lelátón szurkolt a Plzen elleni mérkőzésen a Groupama Arénában.