A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszászának első fordulójában a kazah Kajrat Almati a portugál Sporting otthonában lépett pályára, ezzel pedig megdőlt korábbi rekord a két adott klub közötti távolságot tekintve. A kazah csapatnak 6900 kilométert kellett utaznia a lisszaboni találkozóra, ezzel megdöntette a 2015-ös BL-rekordot, a 6172 kilométert, ami a portugál Benfica és a szintén kazah Asztana csapatához köthető.
A kedd esti találkozó azért is ígérkezik rendkívül pikánsnak, mert egy helyi üzletember érdekes felajánlást tett a Kajrat Almati játékosainak.
A köztársasági hazafiként, születésnapom előestéjén megígérem: ha a csapat nyer, mindenki, aki játszott, autót kap. Almati a világ fővárosa, Kajrat a bajnok”
– mondta Tursengali Alaguzov, aki nemrég lakásokat adományozott Almatiban száz alkalmazottjának.
A meccset óriási várakozás előzi meg, mivel ez lesz az első alkalom, hogy Európa egyik legerősebb klubja érkezik Almatiba. A két csapat városa között 6400 kilométer a távolság légvonalban, így ez a találkozó nem fog BL-rekordot dönteni, ennek ellenére megnéztük, hogy a Bajnokok Ligája történetében melyek voltak legnagyobb távolságok.
A 2015-ös Bajnokok Ligája rekord előtt az utazások ritkán lépték túl a 4000 kilométert, a legnagyobb távolságok általában 2 000-3 800 kilométer között mozogtak.
A korábbi leghosszabb utazások többsége a 2000-es évekhez köthető, amikor az orosz és az ukrán csapatok már rendszeres szereplői voltak a Bajnokok Ligája csoportkörének. Ekkortájt a rekord 4000 kilométer körül volt, aztán 2015-ben jött a nagy ugrás, amikor a kazah Asztana kiharcolta a csoportkörös szereplést, onnantól kezdve a több mint 6000 kilométeres utazások lettek a rekorderek.
1. Sporting (portugál) – Kajrat Almati – 2025 (6900 kilométer)
Az első BL-fordulóban rendezett mérkőzésen a kazah csapat egy félidőn keresztül tudta tartani magát, a Sporting azonban a fordulás után fokozta a nyomást és végül könnyed 4-1-es győzelmet aratott.
2. Benfica (portugál) – Asztana – 2015 (6173 kilométer)
A tíz évvel ezelőtt rendezett akkori rekorder mérkőzésen a BL-újonc Asztana egy félidőn át tartotta magát Lisszabonban, végül az argentin Nicolás Gaitán és a görög Kósztasz Mítroglu találataival behúzta a meccset a Benfica. A novemberi visszavágón az Asztana csodát tett, ugyanis 2-2-es döntetlent ért el a portugál sztárcsapat ellen. Az Asztana a 2015/16-os BL-szezont csoportutolsóként zárta, azonban négyszer is döntetlent játszott, hazai pályán pedig veretlen maradt a spanyol Atlético Madrid, a török Galatasaray, valamint a Benfica ellen. Tehát kijelenthető, hogy a kazah csapat szervezett játéka mellett a nagy utazás sem ízlett a sztárcsapatoknak.
Ezt megelőzően a leghosszabb utazások akkor jöttek létre, ha valamelyik portugál sztárcsapatot (Porto/Benfica) összesorsolták valamelyik orosz sztárcsapattal. A portugál klubok számára az orosz fővárosba való kiutazás mindig az egyik leghosszabb (3900 kilométer) út volt.
A 2009/10-es szezonban az akkori címvédő FC Barcelonát az orosz Rubin Kazany csapatával is egy csoportba sorsolták. A két csapat első októberi mérkőzésén az orosz alakulat 2-1-re nyert a Camp Nouban, majd novemberben a katalán együttesnek 3800 kilométert kellett utaznia Tatárföldre, ami akkor új rekordnak számított. Pep Guardiola csapata végül gólnélküli döntetlennel távozott, pedig a Barcelona akkori kezdőjében olyan ászok futballoztak, mint Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic vagy Andrés Iniesta.
A 1990-es években a legnagyobb távolság Közép- és Kelet-Európáig terjedt, akkoriban még nem voltak nagyon extrém utazások. Az 1993/94-es szezonban a Manchester United játszott a török Galatasaray ellen, ami akkor 2800 kilométeres távolságot jelentett. A 90-es évek második felében az ukrán Dinamo Kijev már meghatározó szereplője volt a sorozatnak, majd az orosz sztárcsapatok is egyre gyakrabban szerepeltek a főtáblán, a megjelenésükkel jöttek a 4000 kilométer körüli utazások is.
A Real Madrid 11 órás repülőutat követően megérkezett Kazahsztánba, Xabi Alonso együttesének a hétvégi Atlético Madrid elleni 5-2-es vereség után nem biztos, hogy erre a megpróbáltatásra volt szüksége.
Ez egy Bajnokok Ligája-mérkőzés. Az ellenfél és a helyszín nem számít, nyerni akarunk. Fontos, hogy jól kezdjünk. Hazai pályán már nyertünk, most idegenben pontokat akarunk szerezni”
– mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Xabi Alonso, a Real Madrid edzője, aki hangsúlyozta, hogy csapata túltette magát a hétvégi történelmi kudarcon.
Az érzéseknek maximum egy napig kell tartaniuk, akár nyerünk, akár veszítünk. Kielemeztük a dolgokat, nemcsak a ritmust, hanem a taktikai szempontokat és a játék egyes aspektusait is. Nem játszottunk jól, de kielemeztük a dolgokat és tanulnunk kell belőlük. Most már Bajnokok Ligája-üzemmódban vagyunk”
– folytatta a baszk szakember, aki a hosszú utazással kapcsolatban megjegyezte, hogy ez kicsit megváltoztatta csapata megszokott ütemtervét, de jól alkalmazkodtak a körülményekhez.
Xabi Alonso azt nem árulta el, mennyire tervezi rotálni együttesét, de hangsúlyozta, hogy versenyképes csapatot fog pályára küldeni Almatiban.
Bárki is lép pályára, nehéz mérkőzés lesz. A Kajrat jól szervezett csapat és lendületesen futballozik. A kezdetektől fogva komolyan kell vennünk. Láttuk a meccseiket a Celtic és a Sporting ellen. Van egy erős magjuk, különböző támadási lehetőségekkel. Tudják, hogyan kell jól kombinálni és direkten játszani. Jó teljesítményre lesz szükségünk ellenük”
– tette hozzá Xabi Alonso, akinek a csapata kedden este közép-európai idő szerint 18.45-kor lép pályára a Kajrat Almati otthonában.