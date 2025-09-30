A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszászának első fordulójában a kazah Kajrat Almati a portugál Sporting otthonában lépett pályára, ezzel pedig megdőlt korábbi rekord a két adott klub közötti távolságot tekintve. A kazah csapatnak 6900 kilométert kellett utaznia a lisszaboni találkozóra, ezzel megdöntette a 2015-ös BL-rekordot, a 6172 kilométert, ami a portugál Benfica és a szintén kazah Asztana csapatához köthető.

A kazahok már nagyon várják a Real Madrid elleni meccset

Fotó: Vjacseszlav Oszeledko/AFP

​A kazah focistáknak autót érne egy Real elleni siker

A kedd esti találkozó azért is ígérkezik rendkívül pikánsnak, mert egy helyi üzletember érdekes felajánlást tett a Kajrat Almati játékosainak.

A köztársasági hazafiként, születésnapom előestéjén megígérem: ha a csapat nyer, mindenki, aki játszott, autót kap. Almati a világ fővárosa, Kajrat a bajnok”

– mondta Tursengali Alaguzov, aki nemrég lakásokat adományozott Almatiban száz alkalmazottjának.

A meccset óriási várakozás előzi meg, mivel ez lesz az első alkalom, hogy Európa egyik legerősebb klubja érkezik Almatiba. A két csapat városa között 6400 kilométer a távolság légvonalban, így ez a találkozó nem fog BL-rekordot dönteni, ennek ellenére megnéztük, hogy a Bajnokok Ligája történetében melyek voltak legnagyobb távolságok.

​A kazah csapatok eljövetele hozta a rekordokat

A 2015-ös Bajnokok Ligája rekord előtt az utazások ritkán lépték túl a 4000 kilométert, a legnagyobb távolságok általában 2 000-3 800 kilométer között mozogtak.

A korábbi leghosszabb utazások többsége a 2000-es évekhez köthető, amikor az orosz és az ukrán csapatok már rendszeres szereplői voltak a Bajnokok Ligája csoportkörének. Ekkortájt a rekord 4000 kilométer körül volt, aztán 2015-ben jött a nagy ugrás, amikor a kazah Asztana kiharcolta a csoportkörös szereplést, onnantól kezdve a több mint 6000 kilométeres utazások lettek a rekorderek.

A kazah Kajrat Almati az előző fordulóban 6900 kilométert utazott Lisszabonba

Fotó: Filipe Amorim/AFP

1. Sporting (portugál) – Kajrat Almati – 2025 (6900 kilométer)

Az első BL-fordulóban rendezett mérkőzésen a kazah csapat egy félidőn keresztül tudta tartani magát, a Sporting azonban a fordulás után fokozta a nyomást és végül könnyed 4-1-es győzelmet aratott.