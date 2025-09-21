Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális figyelmeztetést fogalmazott meg Donald Trump

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az abszolút újonc története első élvonalbeli győzelmét aratta az Újpest ellen, de volt a pályán valaki, akinek ez a siker még többet jelenthetett. A labdarúgó NB I szombati játéknapján Szőke Gergő a 86. percben lépett pályára az Újpest-verő Kazincbarcika színeiben, és ehhez most hihetetlen lelkierő kellett, mindössze két nappal apja tragikus hirtelenségű halála után.

A labdarúgó NB I 7. fordulójában óriási meglepetés történt. A Kazincbarcika vendégeként az Újpest sokkoló, 2-0-s vereséget szenvedett. A sportszakmai vetület mellett azonban volt a meccsnek egy mélyen emberi oldala is, ami a Kazincbarcika 21 éves középpályása, Szőke Gergő hihetetlen lelkierejét bizonyította.

Kazincbarcika
Sós Bence a gólja után Szőke Gergőhöz (6-os számmal) rohant Fotó: KBSC

Összezárt a Kazincbarcika

A fiatal játékos mindössze két nappal a meccs előtt vesztette el az édesapját, aki a klub csütörtöki tájékoztatása szerint tragikus hirtelenséggel hunyt el. Szőke Gergő azonban apja halála után is ott volt az Újpest elleni meccsen, és a hajrában pályára is lépett, amivel csapattársai szemében is nagyot nőtt – írta meg a megrázó történetet a Magyar Nemzet. 
 

Sok mindent láttam életem során, de egy ilyen erős karakterű játékost, aki apukája halála után másnap jön és a csapattal szeretne lenni, na ez az igazi sportemberi méltóság. Mindenben támogatjuk őt, nagyon büszke vagyok rá 

– fogalmazott Sós Bence, a Kazincbarcika játékosa az Újpest elleni győzelem után.

Sós szabadrúgásból szerezte a történelmi győzelmet arató borsodi kiscsapat második gólját, ami után – mint az alábbi felvételen látható – egyenesen az apját gyászoló Szőkéhez futott ki, neki és a családjának ajánlotta a találatát. 

Az NB I abszolút újonca négy vereség és egy döntetlen után tudott győzni. Amíg a hazai mérkőzéseit Mezőkövesden játszó Kazincbarcika csapatként és emberileg is nagy tettet hajtott végre, a már 4 vereségnél tartó, dobogóra vágyó Újpestet a szurkolói kérték számon...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!