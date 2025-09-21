A labdarúgó NB I 7. fordulójában óriási meglepetés történt. A Kazincbarcika vendégeként az Újpest sokkoló, 2-0-s vereséget szenvedett. A sportszakmai vetület mellett azonban volt a meccsnek egy mélyen emberi oldala is, ami a Kazincbarcika 21 éves középpályása, Szőke Gergő hihetetlen lelkierejét bizonyította.

Sós Bence a gólja után Szőke Gergőhöz (6-os számmal) rohant Fotó: KBSC

Összezárt a Kazincbarcika

A fiatal játékos mindössze két nappal a meccs előtt vesztette el az édesapját, aki a klub csütörtöki tájékoztatása szerint tragikus hirtelenséggel hunyt el. Szőke Gergő azonban apja halála után is ott volt az Újpest elleni meccsen, és a hajrában pályára is lépett, amivel csapattársai szemében is nagyot nőtt – írta meg a megrázó történetet a Magyar Nemzet.



Sok mindent láttam életem során, de egy ilyen erős karakterű játékost, aki apukája halála után másnap jön és a csapattal szeretne lenni, na ez az igazi sportemberi méltóság. Mindenben támogatjuk őt, nagyon büszke vagyok rá

– fogalmazott Sós Bence, a Kazincbarcika játékosa az Újpest elleni győzelem után.

Sós szabadrúgásból szerezte a történelmi győzelmet arató borsodi kiscsapat második gólját, ami után – mint az alábbi felvételen látható – egyenesen az apját gyászoló Szőkéhez futott ki, neki és a családjának ajánlotta a találatát.

Az NB I abszolút újonca négy vereség és egy döntetlen után tudott győzni. Amíg a hazai mérkőzéseit Mezőkövesden játszó Kazincbarcika csapatként és emberileg is nagy tettet hajtott végre, a már 4 vereségnél tartó, dobogóra vágyó Újpestet a szurkolói kérték számon...