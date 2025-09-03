Live
Rendkívüli

Erre várt a világ! Itt van Trump nagy bejelentése

Komoly sérülés árnyékolta be az Eastleigh és a Scunthorpe United összecsapását az angol ötödosztályú labdarúgó-bajnokságban. A National League-meccset a hosszabbításban kellett félbeszakítani egy súlyos ütközés következtében. A találkozó 1-1-es állásnál járt, amikor Archie Harris (Eastleigh) és Jean Belehouan (Scunthorpe) összeütköztek a pályán. Mindketten azonnali orvosi ellátásra szorultak, utóbbi végül kerekesszékben hagyta el a pályát.

Megrázó pillanatok játszódtak le az Eastleigh és a Scunthorpe United összecsapásán, amikor két játékos összeütközött és végül Jean Belehouant kerekesszékben kellett levinni a pályáról.

kerekesszék, sérülés
Olyan súlyos volt az ütközés, hogy Jean Belehouant kerekesszékben kellett levinni a pályáról 
Fotó: Facebook

Kerekesszékben távozott a focista

A játékvezető a helyzet súlyosságát látva azonnal az 

öltözőbe küldte a futballistákat, majd később hivatalosan is lefújta a mérkőzést. A drámai pillanatokban a stadion teljesen elcsendesedett, miközben a mentők a pályán ápolták a sérült játékosokat.  

Ami a meccset illeti, a találkozó a vége kifejezetten fordulatos volt: a Scunthorpe a 83. percben szerzett vezetést Declan Howe révén, az Eastleigh azonban a ráadásban kiegyenlített: a hosszabbítás első percében Harvey Saunders váltotta gólra Paul McCallum asszisztját. A drámai egyenlítés után történt jött a szerencsétlen ütközés, amely véget vetett a mérkőzésnek.

Az Eastleigh a közösségi oldalán jelezte, hogy a játék félbeszakadt egy komoly sérülés miatt, majd az eset súlyosságát érzékeltetve kiemelték, hogy 

a stadionban síri csend honolt, amíg a két játékost ellátták.

 A klub később megerősítette, hogy a mérkőzést végleg nem folytatják, és minden gondolatuk Harris és Belehouan mellett van.  

A Scunthorpe hasonlóképpen több nyilatkozatot adott ki. Beszámolójuk szerint Belehouan rövid időre felállt, majd ismét a földre került, ami fokozta az aggodalmakat. A játékos végül tolószékben hagyta el a pályát, de reagált az orvosi stáb utasításaira, majd az öltözőben további vizsgálatok folytak. 

A klub hangsúlyozta, hogy állapotát folyamatosan figyelik, de a jelek szerint kedvezően reagált a tesztekre. A Scunthorpe megköszönte a szurkolók türelmét és együttérzését, valamint mielőbbi teljes felépülést kívánt mindkét érintett futballistának.  

A mérkőzés befejezésének módjáról és az esetleges újrajátszásról a liga illetékesei fognak dönteni.

