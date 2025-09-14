A Premier League címvédő Liverpool vasárnap délután Mohamed Szalah utolsó percekben értékesített kíméletlen 11-esével tudta csak 1-0-ra legyőzni a Burnley-t az angol élvonal 4. fordulójában. Szokás szerint az első csapat mindkét magyar játékosa, azaz Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a meccsen, viszont míg előbbi végig a pályán volt, addig utóbbit a 38. percben lecserélte Arne Slot.

Kerkez Milos nem volt boldog, hogy lecserélték az első félidőben

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ezért kellett lejönnie Kerkez Milosnak

A lefújás után tartott sajtótájékoztatón természetesen előkerült a magyar jobbhátvéd korai cseréje is. Arne Slot kissé nyakatekert válaszából nem könnyű kihámozni, hogy mire is gondolhatott a szerző.

„Nemcsak a sárga lapja miatt döntöttem a csere mellett, hanem azért is, mert, amikor utána Kerkez megjátszotta a labdát, a játékvezető megint a sípjába fújt, noha nem történt szabálytalanság. Láttam a szurkolók és a játékosok reakcióját. Azt mondták a bírónak: ha úgy gondolja, hogy szabálytalanság történt, talán adjon érte sárga lapot. Ami persze nevetséges lett volna, de akkor is kockázatos” – olvasható a Liverpool honlapján.

„Csak úgy kaphattunk volna ki, ha tíz főre fogyatkozunk, mert egyenlő létszámnál még a 16-osunk közelébe sem jutottak el. De nem akartam vállalni ezt a kockázatot. Milosnak persze nehéz volt mindez, mert általában nem kell lecserélni egy játékost azért, mert sárga lapot kapott, de úgy éreztem, ez a legjobb döntés” – zárta le a témát Slot.