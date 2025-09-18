Kerkez Milos legnagyobb riválisa először volt kezdő az idényben a magyar játékos helyett, és nemcsak gólt lőtt, ami után viccesen már a Puskás-díjat követelte magának, hanem a jó teljesítményével bizonyította, hogy lehet rá számítani. Kerkez most lépéshátrányba kerülhet a Liverpool balhátvéd posztjáért folytatott versenyben.

Kerkez Milos nem lehet boldog, nagy bajba került

Kerkez Milos lépéshátrányba került

Az idény eddigi részében Arne Slot vezetőedző egyértelműen a magyar játékost részesítette előnyben,

Kerkez az idény első öt tétmeccsén egyaránt kezdő volt, míg Robertson csak csereként kapott lehetőséget. Az Atlético ellen Szoboszlai Dominik hosszabbításban adott gólpasszának is köszönhetően megnyert BL-meccsen fordult először a kocka közöttük: Robertson volt kezdő, és Kerkez csak csereként állt be a helyére a 86. percben.

Mi volt az előzmény? A múlt hétvégi, Burnley elleni Premier League-meccsen Kerkez Milos butaságot követett el, már az első félidőben nemcsak sárga lapot kapott, hanem a játékában benne volt a kiállítás veszélye is, ezért Slot még a szünet előtt lehozta őt a pályáról. Azzal pedig, hogy az Atlético Madrid ellen nem tette vissza a kezdőbe, egyértelmű üzenetet küldött, hogy Kerkeznek változtatnia kell.

Andy Robertson pedig élt az eséllyel. Az Atlético ellen már a negyedik percben gólt szerzett balhátvédként, ezzel ő szerezte meg a vezetést a Liverpoolnak. A skótot Mohamed Szalah gyakorlatilag agyonrúgta egy közeli szabadrúgásból, a labda Robertsonon jelentősen irányt változtatva pattant Jan Oblak kapujába, így lett gólszerző.

Robertson viccesen máris Puskás-díjat követel magának - szúrta ki a Magyar Nemzet.

„Csak próbáltam a kapus látóterébe állni, hogy ne lásson sokat – nyilatkozta Andy Robertson. –

De hát ez nagyszerű befejezés volt, adják ide nekem a Puskás-díjat most azonnal. Komolyra fordítva, ehhez nem sok közöm volt. De remek kezdés volt, hála Istennek, hogy bement.

Kerkez Milos az Everton elleni városi derbin is a kispadon ragadhat?

Andy Robertson teljesítményét méltatta az egyik liverpooli szaklap, a This is Anfield is. A lap előre vetítette, hogy Kerkez Milos az Everton elleni városi derbin is a kispadon ragadhat.