Mint ismert, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool 2-1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján, amellyel elvesztette a veretlenségét.

Kerkez Milos lenne a bűnbak? Arne Slot szerint nem

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Slot szerint nem Kerkez a hibás a vereségért

A házigazda londoniak már a hosszabbítás hosszabbításában szerezték a győztes gólt, méghozzá bedobás után.

Az angol sajtó is azt találgatja, ezért ki a felelős, különösen az után, hogy Arne Slot sem adott egyértelmű választ. Nekünk mindenesetre jó hír, hogy legalább az kiderült, a holland edző nem Kerkez Milos hibáztatja

- szúrta ki a Magyar Nemzet.

Egyik játékosunk ahelyett, hogy a helyén maradt volna védekezni, inkább a kontrára készült. Ez teljesen felesleges volt, mert már lejárt az idő.

Bár Slot nem nevezte meg konkrétan, kiről van szó, az angol lapok többsége Jeremie Frimpong mozdulatára utal. A védő ugyanis kilépett a pozíciójából, s ezzel szabad utat engedett Eddie Nketiah-nek. A holland szakember hangsúlyozta: a hibás gondolkodás „túl támadó szellemű” döntésből fakadt, amely végül a Liverpool vereségéhez vezetett.

Eközben a brit média Kerkezt is elővette. A magyar balhátvéd a hosszabbítás végén kirúgta a labdát a partvonalon túlra, amiből a Palace jöhetett bedobással. Innen indult az a káoszos szituáció, amelyből Nketiah megszerezte a győztes gólt.

A This is Anfield például külön cikkben szedte ízekre Kerkez játékát, a hibás bedobás mellett azt is kiemelve, hogy Robertson helyén játszva túl óvatos volt, és nem tudott igazán érdemi megoldásokat hozni.

A mérkőzés döntő hibáját azonban nem Kerkez követte el, a holland edző szavai alapján világos, hogy a taktikai fegyelmezetlenség inkább Frimpong nevéhez köthető, nem pedig a magyar válogatott játékoséhoz.