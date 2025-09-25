Kerkez Milos egyre inkább beilleszkedik a Liverpoolba, és bár korábban a teljesítményét nemcsak a szurkolók, hanem a szakértők is kritikával illették, egyre inkább kivívja a drukkerek tiszteletét.

Kerkez Milos egyre jobban felveszi a ritmust a Liverpoolban

Fotó: Paul Ellis/AFP

Egyre jobban szeretik a szurkolók Kerkez Milost

Bár a Burnley ellen hibáját követően a BL-ben a kispadra szorult a magyar védő, az Everton elleni városi rangadón már kiválóan játszott, ismét a kezdőcsapatban. Az Angol Ligakupa harmadik fordulójában, a Southampton elleni összecsapáson csak a mérkőzés hajrájában, a 81. percben lépett pályára csereként a felforgatott Liverpoolban, ám ez a rövid idő is elegendő volt arra, hogy ismét megmutassa harcos mentalitását.

Kerkez minden labdáért csúszott-mászott, mintha az élete múlna rajta – ez az odaadás pedig egyre inkább meggyőzi a Liverpool szurkolótáborát is. A közösségi médiában egyre többen méltatják elhivatottságát, sőt, egyesek már kultikus státusz felé repítik a fiatal védőt.

Az egyik TikTok felhasználó Kerkez legutóbbi meccséről készített egy összeállítást, amelyben a védő a régi idők futballját idéző becsúszásokat produkál - szúrta ki a Bors.

Készen áll meghalni a klubért

– írja a rövid videó feltöltője. „Vadállat" – szól az egyik hozzászólás. „Akárcsak a régi idők focistái" – jegyzi meg egy másik.