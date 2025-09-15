Kerkez Milos a Burnley elleni mérkőzés 22. percében műesésért beszedett egy sárga lapot, miután el akart adni egy tizenegyest a játékvezetőnek. A 25-szörös magyar válogatott balhátvéd a folytatásban bizonytalanul futballozott, volt is két szabálytalansága, így a Liverpool edzője nem kockáztatott, a 38. percben lecserélte Kerkezt.
A mérkőzés után Arne Slot elárulta, mit mondott neki Kerkez a „szimulálásával” kapcsolatban.
Már mondtam neki, hogy ez a műesés nem volt okos dolog a részéről, de azt válaszolta, hogy érezte a hátánál az ellenfél karját, aki meglökhette.
De legyünk világosak: ez nem ért büntetőt. Nem tudom megmondani, volt-e kontakt, mindenesetre nem volt okos dolog, amit tett. Az előző idény végén Ryan Gravenberch került hasonló helyzetbe, ő is sárgát kapott érte, szóval nem jövünk ki jól az ilyen esetekből” – mondta Slot.
Kerkez gyengébb teljesítménye miatt ismét több lehetőséghez juthat a Liverpool másik balhátvédje, a klubot hosszú évek óta szolgáló Andy Robertson. A skót játékos nem mond le arról, hogy újra ő legyen az első számú választás a posztra.
„Szeretnék játszani és kezdő balhátvéd lenni, de továbbra is küzdenem kell, hogy megpróbáljam azt a szintet nyújtani, amire tudom, hogy képes vagyok. A válogatott szünet jót tett nekem, mivel kétszer 90 percet tudtam játszani, formába kerültem, és két igazán jó meccset játszottam a skót válogatottban és ez sok önbizalmat adott nekem.
Kerkez még fiatal, és azt hiszem, ezt elfelejtjük. Rutinosabb játékosként megpróbálsz a lehető legtöbbet segíteni, de nyomást is akarsz gyakorolni, mert játszani szeretnél.
A jövőben ő lesz a Liverpool kezdő balhátvédje, és rajtam múlik, hogy ebben a szezonban támogassam és segítsek neki fejlődni. Csak keményen kell dolgoznia, és nem szabad hagynia, hogy a mai meccs befolyásolja. De nem is fogja, mivel egy magabiztos srác, és én amennyire csak tudok, segítek neki” – mondta posztriválisával kapcsolatban Robertson.
A Liverpool legközelebb a Bajnokok Ligájában lép pályára, Kerkezék szerda este az Atlético Madridot fogadják az Anfield Roadon.