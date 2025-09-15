Live
A Premier League negyedik fordulójában a Liverpool 1-0-ra nyert a Burnley otthonában. A meccsen már az első félidőben lecserélte Arne Slot vezetőedző Kerkez Milost, aki színészkedésért kapott sárgát. Azóta kiderült, mit mondott az esetről a holland szakembernek a magyar válogatott focista, valamint Kerkez posztriválisa, Andy Robertson is megszólalt.

Kerkez Milos a Burnley elleni mérkőzés 22. percében műesésért beszedett egy sárga lapot, miután el akart adni egy tizenegyest a játékvezetőnek. A 25-szörös magyar válogatott balhátvéd a folytatásban bizonytalanul futballozott, volt is két szabálytalansága, így a Liverpool edzője nem kockáztatott, a 38. percben lecserélte Kerkezt. 

Kerkez Milos csak 38 percet játszott a Burnley ellen
Kerkez Milos csak 38 percet játszott a Burnley ellen
Fotó: Paul Ellis/AFP

Kerkez Milos mégsem színészkedett?

A mérkőzés után Arne Slot elárulta, mit mondott neki Kerkez a „szimulálásával” kapcsolatban.

Már mondtam neki, hogy ez a műesés nem volt okos dolog a részéről, de azt válaszolta, hogy érezte a hátánál az ellenfél karját, aki meglökhette. 

De legyünk világosak: ez nem ért büntetőt. Nem tudom megmondani, volt-e kontakt, mindenesetre nem volt okos dolog, amit tett. Az előző idény végén Ryan Gravenberch került hasonló helyzetbe, ő is sárgát kapott érte, szóval nem jövünk ki jól az ilyen esetekből” – mondta Slot.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot gestures on the touchline during the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool edzője, Arne Slot szerint nem volt okos dolog, amit Kerkez tett a Burnley elleni meccsen
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Andy Robertson máris lecsaphat Kerkez Milos helyére?

Kerkez gyengébb teljesítménye miatt ismét több lehetőséghez juthat a Liverpool másik balhátvédje, a klubot hosszú évek óta szolgáló Andy Robertson. A skót játékos nem mond le arról, hogy újra ő legyen az első számú választás a posztra.

„Szeretnék játszani és kezdő balhátvéd lenni, de továbbra is küzdenem kell, hogy megpróbáljam azt a szintet nyújtani, amire tudom, hogy képes vagyok. A válogatott szünet jót tett nekem, mivel kétszer 90 percet tudtam játszani, formába kerültem, és két igazán jó meccset játszottam a skót válogatottban és ez sok önbizalmat adott nekem. 

Kerkez még fiatal, és azt hiszem, ezt elfelejtjük. Rutinosabb játékosként megpróbálsz a lehető legtöbbet segíteni, de nyomást is akarsz gyakorolni, mert játszani szeretnél. 

A jövőben ő lesz a Liverpool kezdő balhátvédje, és rajtam múlik, hogy ebben a szezonban támogassam és segítsek neki fejlődni. Csak keményen kell dolgoznia, és nem szabad hagynia, hogy a mai meccs befolyásolja. De nem is fogja, mivel egy magabiztos srác, és én amennyire csak tudok, segítek neki” – mondta posztriválisával kapcsolatban Robertson.

A Liverpool legközelebb a Bajnokok Ligájában lép pályára, Kerkezék szerda este az Atlético Madridot fogadják az Anfield Roadon.

