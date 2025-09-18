A Liverpool rendkívül hamar kétgólos előnybe került a Bajnokok Ligája-mérkőzésen, és sokáig úgy tűnt, sima meccsen veri meg az Atlético Madridot. Azonban a vendégek nem adták meg magukat, 2-2-re feljöttek a hajrára, azonban a hosszabbítás perceiben egy zseniálisan elvégzett Szoboszlai Dominik szöglet után Virgil van Dijk eldöntötte a találkozót, 3-2-re nyertek a Vörösök. Ekkor már a pályán volt Kerkez Milos is, akit Arne Slot a 86. percben küldött fel a csapatba.

Kerkez Milos néhány percet játszott a Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: Paul Ellis/AFP

A fiatal magyar hátvédnek ez volt az első Bajnokok Ligája-meccse az új csapatában, erről pedig a Liverpool is megemlékezett a saját Facebook-oldalán, megemlítve azt is, hogy rajta kívül még öt liverpooli játékos mondhatta el magáról ugyanezt szerda este.