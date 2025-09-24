A Liverpool a vártnál nehezebben fektette két vállra a Southampton együttesét a Ligakupában. A nyári rekordigazolás, Alexander Isak ugyan a meccs elején megszerezte első találatát új klubjában, ám az ellenfél a második félidő hajrájában kiegyenlített. A buta cselekedete miatt kiállított Hugo Ekitiké a 85. percben végül belőtte a továbbjutást érő gólt, ám előtte Arne Slot vezetőedzőt nagy csapás érte, ezért az utolsó 10 percre be kellett cserélnie Kerkez Milost.

Giovanni Leoni hordágyon hagyta el a pályát, a helyére Kerkez Milos állt be

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milosnak kényszerűségből kellett beállnia

A Parmától igazolt fiatal olasz védő, a 18 éves Giovanni Leoni nagyon balszerencsés volt, mert már az első liverpooli meccsén súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Az ifjú hátvédet végül hordágyon kellett levinni a pályáról, így Kerkez Milos – akit ezen a meccsen minden bizonnyal pihentetett volna Slot – beállt az utolsó bő tíz percre. A Premier League címvédője megerősítette, hogy szerdán alaposan kivizsgálják a védőt, így ezt követően tudják majd csak megmondani, mennyit kell kihagynia Leoninak.

A Liverpool-szurkolók a látottak miatt megrémültek,

és csak remélni tudják, hogy az olasz játékos mihamarabb visszatérhet a pályára.

„Leoni, térj vissza erősebben!” – írta egy kommentelő.

„A fenébe, Leoni, ez kemény” – fejezte ki aggodalmát egy másik szurkoló.

„Megszakad a szívem Leoniért” – posztolta egy drukker az olasz védő sérülése láttán.

A Liverpool a hétvégén folytatja szereplését a Premier League-ben, az öt forduló után listavezető és még százszázalékos csapat a Crystal Palace vendége lesz a hatodik körben. Azon a találkozón vélhetően a Ligakupában pihentetett Szoboszlai Dominik már játszani fog, és nagy esély van rá, hogy Kerkez Milos is a kezdőben kap majd helyet.

