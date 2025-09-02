Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fény derült a zöld tea titkára: védhet egy rettegett betegséggel szemben

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool a magyar válogatott csapatkapitányának fantasztikus góljával nyerte meg az Arsenal elleni rangadót a Premier League harmadik fordulójában. Szoboszlai Dominik rengeteg dicséretet kapott a bődületes szabadrúgásgólja után, és bezsebelt egyet csapattársától, Kerkez Milostól is.

Szoboszlai Dominik lett az Arsenal elleni rangadó hőse, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya a 83. percben közel 30 méterről zúdított szenzációs szabadrúgásgólt David Raya kapujába. A Liverpool ezzel a remekbe szabott találattal 1-0-ra nyerte a rangadót, és egyedüli csapatként százszázalékos a Premier League-ben.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez szerint Szoboszlai rúgótechnikája a legjobb Európában
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az utóbbi hetekben komoly kihívások elé állította Arne Slot a magyar középpályást, akinek jobbhátvédként kellett helytállnia a Liverpoolban, ám ezen a poszton is bizonyította, hogy lehet rá számítani. Szoboszlai álomgólja nemcsak a szurkolókat, hanem a szakembereket is elkápráztatta. A lefújás után a meccsen szintén parádés teljesítményt nyújtó Kerkez Milos sem ment el szó nélkül barátja megmozdulása mellett.

Szoboszlai a legjobb rúgó Európában

„Persze, gyakran” – kezdte Kerkez, amikor arról faggatta a riporter, hogy az edzéseken is látott-e már hasonlót Szoboszlaitól. „Folyton ezt gyakorolja. Ismerem őt régóta, mivel fiatalon válogatott lettem. Ő az egyik, hanem a legjobb rúgó Európában. Ez ő” – méltatta klub- és válogatottbeli csapattársa rúgótechnikáját a magyar balhátvéd.

Kerkez, aki az egész mérkőzésen robotolt és több jó szereléssel vetette észre magát posztriválisáról, Andy Robertsonról is nagy tisztelettel beszélt, akit az érkezése óta teljesen kiszorított a kezdőcsapatból.

„Ő egy igazi legenda. Lenyűgöző dolgokat ért el a klubnál. Nagyszerű érzés a számomra, hogy van egy ilyen ember, akitől tanulhatok. Természetesen szoktunk beszélgetni, de igazság szerint nem csak nekem segít, hanem az egész csapatnak próbál. Ő a kapitányhelyettes, kézben tartja az öltözőt. Szóval megtiszteltetés a számomra, hogy egy ilyen játékos áll mellettem. Azon vagyok, továbbra is fejlődjek és még jobb legyek az elkövetkező években, és ebben Robertson nagy segítségemre van” – méltatta Kerkez a skót válogatott balhátvédet.

Kapcsolódó cikkek:

Szoboszlai Dominik a világpusztító – itt vannak a legjobb mémek a csodagólja után
A Liverpool legnagyobb ikonját is elvarázsolta Szoboszlai gólja – videó
A legfőbb kritikusa szerint Szoboszlai megtalálta a helyét védőként
„Kicsoda...?” – Szoboszlai csodagólja után a Real Madrid játékosán gúnyolódnak a szurkolók
Nagy bajba került Szoboszlai csapattársa, saját magát buktatta le – képek
Szoboszlai a csodagólja után: Megfogtam a labdát, és nem kérdeztem semmit!
„Varázslatos pillanatok" – felrobbant Szoboszlai Dominik közösségi oldala
„Kockázatot vállaltam" – így látta Szoboszlai a varázslatos gólját
Arne Slot is csak ámult Szoboszlai Dominik teljesítményén
Szoboszlai Dominik tündéri fotóval ünnepelte csodálatos gólját
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!