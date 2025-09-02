Szoboszlai Dominik lett az Arsenal elleni rangadó hőse, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya a 83. percben közel 30 méterről zúdított szenzációs szabadrúgásgólt David Raya kapujába. A Liverpool ezzel a remekbe szabott találattal 1-0-ra nyerte a rangadót, és egyedüli csapatként százszázalékos a Premier League-ben.

Kerkez szerint Szoboszlai rúgótechnikája a legjobb Európában

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az utóbbi hetekben komoly kihívások elé állította Arne Slot a magyar középpályást, akinek jobbhátvédként kellett helytállnia a Liverpoolban, ám ezen a poszton is bizonyította, hogy lehet rá számítani. Szoboszlai álomgólja nemcsak a szurkolókat, hanem a szakembereket is elkápráztatta. A lefújás után a meccsen szintén parádés teljesítményt nyújtó Kerkez Milos sem ment el szó nélkül barátja megmozdulása mellett.

Szoboszlai a legjobb rúgó Európában

„Persze, gyakran” – kezdte Kerkez, amikor arról faggatta a riporter, hogy az edzéseken is látott-e már hasonlót Szoboszlaitól. „Folyton ezt gyakorolja. Ismerem őt régóta, mivel fiatalon válogatott lettem. Ő az egyik, hanem a legjobb rúgó Európában. Ez ő” – méltatta klub- és válogatottbeli csapattársa rúgótechnikáját a magyar balhátvéd.

Kerkez, aki az egész mérkőzésen robotolt és több jó szereléssel vetette észre magát posztriválisáról, Andy Robertsonról is nagy tisztelettel beszélt, akit az érkezése óta teljesen kiszorított a kezdőcsapatból.

„Ő egy igazi legenda. Lenyűgöző dolgokat ért el a klubnál. Nagyszerű érzés a számomra, hogy van egy ilyen ember, akitől tanulhatok. Természetesen szoktunk beszélgetni, de igazság szerint nem csak nekem segít, hanem az egész csapatnak próbál. Ő a kapitányhelyettes, kézben tartja az öltözőt. Szóval megtiszteltetés a számomra, hogy egy ilyen játékos áll mellettem. Azon vagyok, továbbra is fejlődjek és még jobb legyek az elkövetkező években, és ebben Robertson nagy segítségemre van” – méltatta Kerkez a skót válogatott balhátvédet.

