Az első félidő álomszerűen alakult a magyar válogatottnak, hiszen Varga Barnabás és Sallai Roland góljainak köszönhetően kétgólos előnyt harcolt ki Marco Rossi csapata. A folytatás azonban rendkívül keményen alakult, ugyanis szépítettek az írek, nem sokkal később pedig Sallai Rolandot kiállították.
A 49. percben egy szabadrúgás után Dibusz Dénes rossz helyre ütötte ki a labdát, a lecsorgót visszajátszották az írek, a berobbanó Nathan Collins letarolta Varga Barnabást, a szabad labdát pedig Evan Ferguson közelről a kapuba kotorta azt.
Egy perccel később talán ennél is nagyobb baj történt, ugyanis az egész meccsen keményen faragott Sallai Roland egy gyenge pillanatában hátulról beleszállt Dara O'Shea-be, a játékvezető pedig azonnal kiállította a magyar támadót.
Sallai Roland kiállítása a linkre kattintva nézhető meg.
Ez volt a mérkőzés élő közvetítése.