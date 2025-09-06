Live
A magyar labdarúgó-válogatott szenzációsan kezdte a dublini világbajnoki selejtezőt, miután Marco Rossi csapata Varga Barnabás és Sallai Roland góljai után már negyedórát követően kétgólos előnyben volt. A fordulás után azonban visszajöttek a meccsbe az írek, előbb szépítettek egy vitatott góllal, majd emberelőnybe kerültek, miután Sallai Rolandot kiállították.

Az első félidő álomszerűen alakult a magyar válogatottnak, hiszen Varga Barnabás és Sallai Roland góljainak köszönhetően kétgólos előnyt harcolt ki Marco Rossi csapata. A folytatás azonban rendkívül keményen alakult, ugyanis szépítettek az írek, nem sokkal később pedig Sallai Rolandot kiállították. 

Sallai Roland az első félidőben gólt fejelt, a második játékrészben kiállították
Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

Sallai Rolandot azonnal kiállították

A 49. percben egy szabadrúgás után Dibusz Dénes rossz helyre ütötte ki a labdát, a lecsorgót visszajátszották az írek, a berobbanó Nathan Collins letarolta Varga Barnabást, a szabad labdát pedig Evan Ferguson közelről a kapuba kotorta azt. 

Egy perccel később talán ennél is nagyobb baj történt, ugyanis az egész meccsen keményen faragott Sallai Roland egy gyenge pillanatában hátulról beleszállt Dara O'Shea-be, a játékvezető pedig azonnal kiállította a magyar támadót. 

  • Sallai Roland így biztosan nem léphet pályára a portugálok elleni keddi összecsapáson. 

Sallai Roland kiállítása a linkre kattintva nézhető meg.

Ez volt a mérkőzés élő közvetítése.

 

