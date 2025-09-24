Kirabolták a portugálok szövetségi kapitányának, Roberto Martíneznek az otthonát.

Ezúttal Cristiano Ronaldo vígasztalhatja majd a kirabolt Roberto Martínezt

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Kirabolták Roberto Martínezt

Az A Bola portugál sportnapilap beszámolója szerint

a Lisszabon tengerparti elővárosában levő házból több mint egymillió eurós kárt okozva távoztak a tettesek, akik főleg ékszereket és órákat vittek magukkal. A tolvajok a konyhán keresztül jutottak be Martínezhez, aki nem volt otthon, a rablást egy biztonsági őr észlelte.

🏠 Casa de Roberto Martínez assaltada: prejuízo chega a um milhão de euros



A residência do selecionador nacional, Roberto Martínez, foi assaltada no sábado, entre as 16h00 e as 20h00, período em que o treinador e a esposa se encontravam ausentes.



Os assaltantes terão entrado… pic.twitter.com/YfTrA2G1mK — Arena Desporto (@arenadesporto) September 23, 2025

Az 52 éves szakember 2023 januárja óta irányítja a portugál válogatottat. Korábban angol klubcsapatoknál, a Swansea-nál, a Wigannél és az Evertonnál dolgozott, valamint a belga válogatott szakvezetője volt, amellyel bronzérmet nyert a 2018-as világbajnokságon.

A Martínez vezette, Nemzetek Ligája-győztes portugálok a magyarok elleni szeptember 9-i vb-selejtezőn 3-2-re győztek a Puskás Arénában.