Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij most tényleg megteszi? Erre vár mindenki

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb döbbenetes hír látott napvilágot. Ismeretlen támadók kirabolták Roberto Martíneznek, a magyar csapattal egy vb-selejtezős csoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott spanyol szövetségi kapitányának cascaisi otthonát.

Kirabolták a portugálok szövetségi kapitányának, Roberto Martíneznek az otthonát.

Ezúttal Cristiano Ronaldo vígasztalhatja majd a kirabolt Roberto Martínezt
Ezúttal Cristiano Ronaldo vígasztalhatja majd a kirabolt Roberto Martínezt 
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Kirabolták Roberto Martínezt

Az A Bola portugál sportnapilap beszámolója szerint 

a Lisszabon tengerparti elővárosában levő házból több mint egymillió eurós kárt okozva távoztak a tettesek, akik főleg ékszereket és órákat vittek magukkal. A tolvajok a konyhán keresztül jutottak be Martínezhez, aki nem volt otthon, a rablást egy biztonsági őr észlelte.

Az 52 éves szakember 2023 januárja óta irányítja a portugál válogatottat. Korábban angol klubcsapatoknál, a Swansea-nál, a Wigannél és az Evertonnál dolgozott, valamint a belga válogatott szakvezetője volt, amellyel bronzérmet nyert a 2018-as világbajnokságon. 

A Martínez vezette, Nemzetek Ligája-győztes portugálok a magyarok elleni szeptember 9-i vb-selejtezőn 3-2-re győztek a Puskás Arénában.

Börtönbe juttatja a focicsapatnyi gyereke a korábbi Manchester United-sztárt
Eddie Murphy nyerte az Aranylabdát, Yamalnak csak gumilabda jutott – itt vannak a legjobb mémek!
Ronaldo az Aranylabda-gála előtt akadt ki Messi miatt
Ronaldo menyasszonya jól járna, ha az esküvő után rögtön szakítana a sztárfocistával

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!