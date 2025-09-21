Live
A labdarúgó NB I 7. fordulójában a Debrecen Bárány Donát hajrában szerzett góljával 1-0-ra nyert az újonc Kisvárda vendégeként.

A tabella negyedik és ötödik helyezettje találkozott egymással a Várkerti Stadionban, de az első félidőben a Kisvárda és a Debrecen sem tudott igazán komoly helyzetet kialakítani.

Kisvárda,
A Kisvárda veszélyesen kezdte a második félidőt
Fotó: Ombodi Tamás / Facebook.com/kisvardafc

A Kisvárda és a Debrecen meccsén Bárány Donát döntött

A második játékrész már jobban kezdődött, az 51. percben a hazaiak szerezhettek volna vezetést, ám Szabó Szilárd lövése a bal kapufán csattant. A 65. percben Dzsudzsák indításával Bárány lépett ki, de a 16-os előtt utolsó emberként Matic felrúgta. A kiállítás azonban elmaradt, mert kiderült, hogy a DVSC támadója lesen volt. 

A vendégek csatára tényleg csak egy hajszállal volt előrébb az ellenfelénél: a saját térfeléről indult, de a VAR szerint a felsőteste már átlógott a félpályán túlra, 

míg Maticsé nem – elképesztő jelenet után úszta meg a piros lapot a Kisvárda.

A hajrában aztán csak sikerült gólt szereznie a Debrecennek, ez pedig el is döntötte a meccset.

A 81. percben Guerreiro bal oldali beadását Bárány nagyszerű csukafejessel juttatta a hosszú sarokba, 

Sergio Navarro Barquero csapata így begyűjtötte idegenben a három pontot.

Fizz Liga, 7. forduló:

Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 0-1 (0-0)

gólszerző: Bárány (81.)

