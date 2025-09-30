A Kisvárda honlapjának közlése szerint utódja a vasárnapi, Diósgyőr elleni hazai meccs után érkezhet. Gerliczki Máté vezetésével a csapat a bajnokság eddigi hét meccsén három győzelmet aratott, egyszer döntetlent játszott és háromszor kikapott, így tíz ponttal áll a tabella hetedik helyén. A hétvégi fordulóban viszont súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett az MTK otthohában, ahol végig alárendelt szerepet játszott a nyírségi együttes.
„A keddi egyeztetést követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a vezetőedzői feladatokat a jövőben más látja el – közölte Révész Attila sportigazgató. – Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy
elindult egy negatív folyamat, és ezt – tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből – még időben szeretnénk megállítani.
Gerliczki Máténak az érdemeit elismerjük, hiszen az elmúlt időszakban is működött az edzéselméleti rész, az elemzések még az elmúlt két, vesztes mérkőzésen is jelentős különbséget mutattak a javunkra a futóteljesítmény és a sprintek számát tekintve is, viszont a futball nemcsak erről szól. Klubunkban mindig a legfontosabb szempont volt a rend, a fegyelem és a fegyelmezettség. Ezt egy picit most valami megbontotta, amire időben kell reagálnunk.
Máté talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz, de ez nem mindig kifizetődő.
Ami pedig az utódlást illeti, az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot az útmutatásommal a Diósgyőr elleni vasárnapi hazai mérkőzésre. A végleges megoldásról azt követően döntünk.”
A klubvezető az M1 aktuális csatorna érdeklődésére elmondta, várhatóan magyar vezetőedzőt neveznek ki, eddig négy szakember neve vetődött fel, és azért nem gondolkodnak külföldiben, mert most már a keret nagy részét magyarok alkotják, így "ez tűnik logikusnak".
„Nem a helyezés és a megszerzett pontok száma volt a probléma, hanem a fegyelmezetlenség, amely elsősorban Gerliczki jó indulata miatt alakulhatott ki. A játékosok nagyon sok esetben nem azt csinálták, amit ő kért, ennek pedig az elmúlt meccseken már következményei voltak az eredményre nézve. Úgy gondoljuk, hogy egy határozottabb, keményebb, a játékosokat megfogni képes személyre van szükségünk” – részletezte a váltás okait Révész.
A távozó szakember azt mondta, nagy lehetőség volt számára, hogy a Kisvárdánál tevékenykedhetett, amiért hálás.
„Rengeteget tanultam az eltöltött négy év alatt, mindamellett azt is vallom, hogy ezzel a lehetőséggel éltem, és nem visszaéltem. A megszerzett tíz pont most sem mutat rosszul, és jó alapot teremt ahhoz, hogy a csapat feljutóként elérhesse a céljait. Továbbra is profi együttes vezetőedzőjeként képzelem el magam, az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és beletett munkáját, és köszönöm a stábom kitartó segítségét” – fogalmazott Gerliczki Máté.
A 46 éves Gerliczki korábban segédedző volt, május végén, az élvonalbeli feljutást követően nevezték ki a vezetőedzői posztra. Ez az első edzőváltás a labdarúgó NB I 2025/26-os idényében.