A Kisvárda honlapjának közlése szerint utódja a vasárnapi, Diósgyőr elleni hazai meccs után érkezhet. Gerliczki Máté vezetésével a csapat a bajnokság eddigi hét meccsén három győzelmet aratott, egyszer döntetlent játszott és háromszor kikapott, így tíz ponttal áll a tabella hetedik helyén. A hétvégi fordulóban viszont súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett az MTK otthohában, ahol végig alárendelt szerepet játszott a nyírségi együttes.

A Kisvárda játékosai szerdán már nem Gerliczki Máté szavait hallgathatják

Fotó: Ombodi Tamás / Facebook.com/kisvardafc

„A keddi egyeztetést követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a vezetőedzői feladatokat a jövőben más látja el – közölte Révész Attila sportigazgató. – Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy

elindult egy negatív folyamat, és ezt – tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből – még időben szeretnénk megállítani.

Gerliczki Máténak az érdemeit elismerjük, hiszen az elmúlt időszakban is működött az edzéselméleti rész, az elemzések még az elmúlt két, vesztes mérkőzésen is jelentős különbséget mutattak a javunkra a futóteljesítmény és a sprintek számát tekintve is, viszont a futball nemcsak erről szól. Klubunkban mindig a legfontosabb szempont volt a rend, a fegyelem és a fegyelmezettség. Ezt egy picit most valami megbontotta, amire időben kell reagálnunk.

Máté talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz, de ez nem mindig kifizetődő.

Ami pedig az utódlást illeti, az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot az útmutatásommal a Diósgyőr elleni vasárnapi hazai mérkőzésre. A végleges megoldásról azt követően döntünk.”

Magyar edző keres a Kisvárda

A klubvezető az M1 aktuális csatorna érdeklődésére elmondta, várhatóan magyar vezetőedzőt neveznek ki, eddig négy szakember neve vetődött fel, és azért nem gondolkodnak külföldiben, mert most már a keret nagy részét magyarok alkotják, így "ez tűnik logikusnak".

„Nem a helyezés és a megszerzett pontok száma volt a probléma, hanem a fegyelmezetlenség, amely elsősorban Gerliczki jó indulata miatt alakulhatott ki. A játékosok nagyon sok esetben nem azt csinálták, amit ő kért, ennek pedig az elmúlt meccseken már következményei voltak az eredményre nézve. Úgy gondoljuk, hogy egy határozottabb, keményebb, a játékosokat megfogni képes személyre van szükségünk” – részletezte a váltás okait Révész.