A klubvilágbajnoki címvédő Chelsea-nek nehéz hete van. Enzo Maresca együttese a hét közben sima vereséget szenvedett a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a Manchester United elleni rangadója pedig borzalmasan indult.

A klubvilágbajnok Robert Sáncheznek négy percig tartott a Manchester United elleni rangadó

Fotó: Oli Scarf/AFP

A klubvilágbajnok kapus agyonrúgta az MU csatárát

A Manchester United óriási intenzitással kezdte a Chelsea elleni meccset, a negyedik percben pedig a vezetést is megszerezhette volna. A török Altay Bayındır kirúgása után a szlovén Benjamin Sesko csúsztatta meg a labdát, amivel Bryan Mbeumo léphetett volna ki ziccerben, azonban a kapujából kirobban Robert Sánchez óriási ütemkéséssel érkezett, és 18 méterre a kaputól felrúgta a kameruni támadót, amiért azonnal piros lapot kapott.

An early sending off at Old Trafford 😳



Robert Sanchez sees red for denying Bryan Mbeumo a goalscoring opportunity 🟥 pic.twitter.com/ahQfa8aRmw — Premier League (@premierleague) September 20, 2025

Robert Sánchez ötödik percben kapott piros lapja a Chelsea történetének legkorábbi kiállítása a Premier League-ben, és a harmadik a legkorábban kiállított kapusok mezőnyében.

