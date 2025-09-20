Live
A Premier League 5. fordulójának rangadóján a Manchester United az Old Traffordon fogadta a Chelsea csapatát. A klubvilágbajnok londoni csapata a találkozó negyedik percében óriási bajba került, ugyanis egy borzalmas kijövetel után kiállították a Robert Sánchezt, a csapat spanyol válogatott kapusát.

A klubvilágbajnoki címvédő Chelsea-nek nehéz hete van. Enzo Maresca együttese a hét közben sima vereséget szenvedett a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a Manchester United elleni rangadója pedig borzalmasan indult.

Fotó: Oli Scarf/AFP

A klubvilágbajnok kapus agyonrúgta az MU csatárát

A Manchester United óriási intenzitással kezdte a Chelsea elleni meccset, a negyedik percben pedig a vezetést is megszerezhette volna. A török Altay Bayındır kirúgása után a szlovén Benjamin Sesko csúsztatta meg a labdát, amivel Bryan Mbeumo léphetett volna ki ziccerben, azonban a kapujából kirobban Robert Sánchez óriási ütemkéséssel érkezett, és 18 méterre a kaputól felrúgta a kameruni támadót, amiért azonnal piros lapot kapott.

Robert Sánchez ötödik percben kapott piros lapja a Chelsea történetének legkorábbi kiállítása a Premier League-ben, és a harmadik a legkorábban kiállított kapusok mezőnyében.

Robert Sánchez kiállítása a linkre kattintva nézhető meg. 

