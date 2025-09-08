Hétfőn este 20.45-kor kezdődtek a mérkőzések Európában a világbajnoki selejtező sorozatban. A nap szenzációját Koszovó okozta Svédország ellen, ugyanis egészen simán, 2-0-ra verték a svédeket úgy, hogy kétharmad-egyharmad arányban volt a vesztes félnél a labda. Ezzel pedig a tabellán a második helyre jöttek fel, míg a kék-sárgák a harmadikok két fordulót követően.

Koszovó sokkot okozott Svédországnak a világbajnoki selejtezőn hétfőn

Fotó: ARMEND NIMANI / AFP

Koszovó mellett az olaszok is fontos három pontot szereztek

Izrael Debrecenben fogadta Olaszországot, és egy izgalmas, gól gazdag mérkőzést játszottak egymással a felek, ráadásul a kezdő sípszó előtt Izrael a második helyen állt a csoportjában a harmadik olaszok előtt. A rendkívül izgalmas összecsapást végül 5-4-re az olaszok nyerték, így helycsere történt a tabellán és Izrael lett a harmadik.

Horvátország magabiztosan, 4-0-ra győzött Montenegró ellen, Skócia 2-0-ra verte Fehéroroszországot, a Feröer-szigetek 1-0-ra Gibraltárt, Dánia Görögországot 3-0-ra és Svájc Szlovéniát 3-0-ra.

A magyar nemzeti tizenegy kedden este 20.45-kor csap össze Portugália legjobbjaival a Puskás Arénában, telt ház előtt. A hazaiaknak egy, míg a vendégeknek három pontja van a találkozó előtt.