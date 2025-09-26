Az Ferencváros a 16. percben hátrányba került a Plzen ellen, majd a 38. perctől Cebrail Makreckis kiállítása miatt 10 emberrel játszott. A csehek már szemmel láthatóan elhitték, hogy nyertek, ám ekkor jött Robbie Keane szupercseréje, Alekszandar Pesics aki a 94. percben kiegyenlített. A találkozó után az FTC elnöke, Kubatov Gábor büszke volt a csapatra, és a közösségi oldalán üzent.

Kubatov Gábor üzent a Fradi drámai El-meccse után

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kubatov Gábor: Milyen a Ferencváros? Nézze meg ezt a meccset!

Az FTC első embere a Facebook-oldalán osztott egy egy rövid videót, amelyben méltatta a Plzen ellen 10 emberrel is remekül helytálló magyar bajnokot.

„A második félidőben tíz emberrel jobban játszottunk, mint az elsőben tizeneggyel. Ha valakinek az a kérdés, hogy milyen a Ferencváros, nézze meg ezt a meccset. Hajrá Fradi!”

– üzente az embereknek Kubatov Gábor.

A Fradi az NB I-ben a Győr otthonába látogat a hétvégén, az Európa-liga alapszakaszában pedig október 2-án a belga Genk otthonában folytatja szereplését.

