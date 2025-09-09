Az MLSZ gyűlölet és kirekesztés elleni kampányt indított, üzenve a szurkolóknak, hogy kerüljék a diszkriminatív és sportszerűtlen viselkedést a magyar válogatott meccsein. A szövetség az egyik videójában a Fradi csatárát, Varga Barnabást szerepeltette, egy másik kisfilmben pedig a népszerű színész, Mucsi Zoltán tűnt fel. Az MLSZ kampánya a szurkolóknak egyáltalán nem nyerte el a tetszését, ahogyan a Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak sem.

Kubatov Gábor kemény kritikával illette az MLSZ-t

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kubatov Gábor felszólította az MLSZ-t

Az FTC elnöke egyébként sem ápol jó viszonyt a magyar szövetséggel, amellyel az utóbbi időszakban többször összetűzésbe került. Kubatov Gábor ezúttal sem finomkodott a kampány miatt egyértelmű felszólítást intézett az MLSZ-hez a közösségi oldalán.

„Az MLSZ pár napja közzétett két kampányfilmet. A téma, amit érint, fontos. Én is évek óta kiállok mellette. Ez a mostani reklám nem véletlenül verte ki a biztosítékot minden szurkolói közösségben.

Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni. Ezért nagyon kérem az MLSZ-t, a jövőben ne használják a Ferencváros logóját, és hogyha lehet, a játékosait sem egy ilyen nívótlan kampányfilmhez.

Megértésüket köszönjük! Hajrá, magyarok!” – vette észre a csakfoci.hu, mit üzent a közösségi oldalára feltöltött videójában Kubatov.

A szövetség egyelőre nem reagált, de várhatóan lesznek még a jövőben ellentétek az MLSZ és Kubatov Gábor között.

A magyar válogatott kedd este 20.45 órától fogadja a telt házas Puskás Arénában a portugálokat a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, a mérkőzést a belga Erik Lambrechts vezeti majd.

