Kylian Mbappé rendkívül fiatal kora óta futballozik a legmagasabb szinten, 19 évesen már világbajnoknak mondhatta magát, a 2018-as vb-n a francia válogatott egyik legjobbjaként segítette végső győzelemhez a nemzeti csapatot. A Real Madrid extraklasszisát rengetegen bálványozzák, jelenleg a nemzetközi futball egyik legnagyobb sztárja, akinek a szavaira azért odafigyelnek az emberek. Mbappé nemrég az egyik legtekintélyesebb francia lapnak, a L'Équipe-nek adott interjút, melyben döbbenetes őszinteséggel beszélt a világ legnépszerűbb sportágáról, ám nem mondott túlzottan hízelgő dolgokat róla.

Kylian Mbappé: Ha nem lenne ez a szenvedélyem, már megundorodtam volna a futballtól

Mbappé az egyik legjobban fizetett futballsztár, ám a francia támadó szerint a hírnévnek és a sikernek alaposan meg kell fizetni az árát, az egésznek pedig van egy hatalmas árnyoldala, amiről általában nem szokás beszélni.

„Ez a környezetünk, nem tudjuk megváltoztatni. Fatalista vagyok azzal kapcsolatban, hogy milyen a futball világa, de nem azzal, hogy milyen az élet.

Az élet csodálatos. A futball meg olyan, amilyen.

Szeretem azt mondani, hogy azok az emberek, akik elmennek a stadionba, elég szerencsések ahhoz, mert „csak” egy előadást láthatnak, és nem tudják, valójában mi történik a színfalak mögött” – mondta Mbappé.

Őszintén szólva, ha nem lenne ez a szenvedélyem, a futball világa már rég undort keltett volna bennem

– tett sokkoló vallomást a Real sztárja, aki a saját gyermekének sem javasolná, hogy futballista legyen.

A 26 éves csatár ellen tavaly nemi erőszak gyanújával indított nyomozást a svéd ügyészség, de a nyomozást bizonyítékok hiányában lezárták. Mbappé azt állította, hogy soha nem idézte be a rendőrség, majd az interjúban az azzal kapcsolatos aggodalmairól is kérdezték, hogy vajon egy partner „jó szándékból” lenne-e vele. Mbappé elismerte, hogy bizonyos fokú óvatosságot tanúsít ilyen esetekben.

A paranoia és az éberség közötti vékony határvonalon múlik minden. Vannak, akik ártani akarnak neked, de ez nem mindenkire igaz. Az élet egy szerencsejáték.

Gyakran mondják, hogy a siker a bátraknak adatik meg, ezért meg kell próbálni. A futballban a nehéz mások tekintetével szembenézni” – mondta a világbajnok támadó.