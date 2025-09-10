Kylian Mbappé rendkívül fiatal kora óta futballozik a legmagasabb szinten, 19 évesen már világbajnoknak mondhatta magát, a 2018-as vb-n a francia válogatott egyik legjobbjaként segítette végső győzelemhez a nemzeti csapatot. A Real Madrid extraklasszisát rengetegen bálványozzák, jelenleg a nemzetközi futball egyik legnagyobb sztárja, akinek a szavaira azért odafigyelnek az emberek. Mbappé nemrég az egyik legtekintélyesebb francia lapnak, a L'Équipe-nek adott interjút, melyben döbbenetes őszinteséggel beszélt a világ legnépszerűbb sportágáról, ám nem mondott túlzottan hízelgő dolgokat róla.
Mbappé az egyik legjobban fizetett futballsztár, ám a francia támadó szerint a hírnévnek és a sikernek alaposan meg kell fizetni az árát, az egésznek pedig van egy hatalmas árnyoldala, amiről általában nem szokás beszélni.
„Ez a környezetünk, nem tudjuk megváltoztatni. Fatalista vagyok azzal kapcsolatban, hogy milyen a futball világa, de nem azzal, hogy milyen az élet.
Az élet csodálatos. A futball meg olyan, amilyen.
Szeretem azt mondani, hogy azok az emberek, akik elmennek a stadionba, elég szerencsések ahhoz, mert „csak” egy előadást láthatnak, és nem tudják, valójában mi történik a színfalak mögött” – mondta Mbappé.
Őszintén szólva, ha nem lenne ez a szenvedélyem, a futball világa már rég undort keltett volna bennem
– tett sokkoló vallomást a Real sztárja, aki a saját gyermekének sem javasolná, hogy futballista legyen.
A 26 éves csatár ellen tavaly nemi erőszak gyanújával indított nyomozást a svéd ügyészség, de a nyomozást bizonyítékok hiányában lezárták. Mbappé azt állította, hogy soha nem idézte be a rendőrség, majd az interjúban az azzal kapcsolatos aggodalmairól is kérdezték, hogy vajon egy partner „jó szándékból” lenne-e vele. Mbappé elismerte, hogy bizonyos fokú óvatosságot tanúsít ilyen esetekben.
A paranoia és az éberség közötti vékony határvonalon múlik minden. Vannak, akik ártani akarnak neked, de ez nem mindenkire igaz. Az élet egy szerencsejáték.
Gyakran mondják, hogy a siker a bátraknak adatik meg, ezért meg kell próbálni. A futballban a nehéz mások tekintetével szembenézni” – mondta a világbajnok támadó.
Mbappé idén is a Real Madrid kulcsfigurája lehet, eddig három bajnokin három gólt lőtt, első madridi idényben pedig 59 mérkőzésen 44 gólt szerzett. A franciák legnagyobb sztárjának már a 2026-os vb is a szemei előtt lebeg, ahol ismét végső győzelemre vezetné hazája válogatottját.