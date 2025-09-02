Live
A La Liga 3. fordulójában a címvédő Barcelona meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott a Rayo Vallecano otthonában. A meccs végén a pályáról levonuló Lamine Yamalt megdobálták a hazai szurolók, ám a Barca fiatal sztárja ügyet sem vetett rájuk.

Lamine Yamal az első félidő 38. percében összehozott egy büntetőt, amelyet aztán értékesített is. A Barcelona tinisztárjának ez volt az első 11-esből szerzett gólja a katalán csapatban, ám a meccs után az ítélet miatt heves támadások kereszttüzébe került a játékvezető, mivel a madridiak szerint eleve nem kellett volna büntetőt ítélni. 

Lamine Yamal, Barcelona right winger of Barcelona and Spain celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Rayo Vallecano de Madrid and FC Barcelona at Estadio de Vallecas on August 31, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Lamine Yamal először lőtt tizenegyest a Barcelonában
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Lamine Yamalt megdobálták a Rayo szurkolói

A mérkőzés után a madridi együttes szurkolóinak haragja utolérte a szerintük színészkedő Yamalt, akit megdobáltak a lelátóról. 

A 18 éves klasszist ugyan nem találták el, bár a videón látszik, amint a fejét elfordítja az egyik felé dobott apró tárgy elől. 

Yamal ezen kívül nem mutatott különösebb reakciót, hanem azonnal a játékoskijáró felé vette az irányt. A Barca ifjú sztárja szerint jogosan kapott 11-est, de arra nem adott egyértelmű választ, hogy a jövőben ő lesz-e majd az első számű büntetőrúgó a csapatban.

Velem szemben szabálytalankodtak, és úgy éreztem, van elég önbizalmam, hogy elvégezzem. Mindig nyitott vagyok rá, hogy segítsek a csapatnak 

– mondta Yamal, aki arról is beszélt, miért nem tudták begyűjteni a három pontot a Rayo otthonában.

„Végső soron ez egy nagyon nehéz helyszín. Hiányzott a játékunkból a megfelelő intenzitás, ahogy a szezon eddigi meccsein is. Ebből tanulnunk kell a válogatott szünet után, és visszatérni ahhoz az intenzitáshoz, amit a tavalyi évben mutattunk” – árulta el Yamal.

A Barcelona legközelebb a válogatott szünet után lép pályára, Hansi Flick együttese a negyedik fordulóban a Valenciát fogadja a felújított Camp Nou Stadionban.

