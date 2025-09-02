Lamine Yamal az első félidő 38. percében összehozott egy büntetőt, amelyet aztán értékesített is. A Barcelona tinisztárjának ez volt az első 11-esből szerzett gólja a katalán csapatban, ám a meccs után az ítélet miatt heves támadások kereszttüzébe került a játékvezető, mivel a madridiak szerint eleve nem kellett volna büntetőt ítélni.

Lamine Yamal először lőtt tizenegyest a Barcelonában

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Lamine Yamalt megdobálták a Rayo szurkolói

A mérkőzés után a madridi együttes szurkolóinak haragja utolérte a szerintük színészkedő Yamalt, akit megdobáltak a lelátóról.

A 18 éves klasszist ugyan nem találták el, bár a videón látszik, amint a fejét elfordítja az egyik felé dobott apró tárgy elől.

Yamal ezen kívül nem mutatott különösebb reakciót, hanem azonnal a játékoskijáró felé vette az irányt. A Barca ifjú sztárja szerint jogosan kapott 11-est, de arra nem adott egyértelmű választ, hogy a jövőben ő lesz-e majd az első számű büntetőrúgó a csapatban.

Rayo Vallecano fans were throwing objects at Lamine Yamal. 🤬



Lamine Yamal showed no reaction. 👏🏾pic.twitter.com/2tfhIFTha5 — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 1, 2025

Velem szemben szabálytalankodtak, és úgy éreztem, van elég önbizalmam, hogy elvégezzem. Mindig nyitott vagyok rá, hogy segítsek a csapatnak

– mondta Yamal, aki arról is beszélt, miért nem tudták begyűjteni a három pontot a Rayo otthonában.

„Végső soron ez egy nagyon nehéz helyszín. Hiányzott a játékunkból a megfelelő intenzitás, ahogy a szezon eddigi meccsein is. Ebből tanulnunk kell a válogatott szünet után, és visszatérni ahhoz az intenzitáshoz, amit a tavalyi évben mutattunk” – árulta el Yamal.

A Barcelona legközelebb a válogatott szünet után lép pályára, Hansi Flick együttese a negyedik fordulóban a Valenciát fogadja a felújított Camp Nou Stadionban.

