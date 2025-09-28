Az Európa-bajnok Lamine Yamal az FC Barcelona legutóbbi négy mérkőzésén nem léphetett pályára, miután a spanyol válogatott szeptemberi vb-selejtezőiről egy makacs ágyéksérüléssel tért vissza.

Lamine Yamal az Aranylabda-gáláról a Kopa-trófeával térhetett haza

Fotó: Franck Fife/AFP

Az Aranylabda-szavazáson a második helyen végző 18 éves játékos most készen áll a visszatérésre, Hansi Flick, a Barcelona edzője pedig bejelentette, hogy Yamal ott lesz csapata keretében a vasárnap esti Real Sociedad elleni bajnokin.

Lamine Yamal készen áll a visszatérésre

A Barcelona német edzője korábban keményen kritizálta a spanyol szövetséget sztárjátékosa kiesése miatt.

Lamine fájdalmakkal ment a válogatottba, nem edzett és fájdalomcsillapítókat szedett, hogy játszhasson. Mindkét mérkőzésen három góllal vezettek, ő mégis 79 és 73 percet játszott. A mérkőzések között nem edzett, így nem lehet bánni a játékosokkal. Spanyolországnak van a világ legjobb csapata, és minden pozícióban hihetetlenül jók. Ezért is vagyok nagyon szomorú emiatt”

– mondta még korábban Flick, egyértelműen a spanyol szövetséget okolva Yamal helyzetéért.

Hansi Flick csereként számít vasárnap Lamine Yamalra

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/AFP

Lamine Yamal ezt követően nem játszhatott a Valencia, a Getafe és a Real Oviedo elleni bajnokin, valamint kihagyta a Newcastle United ellen 2-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzést is, de várhatóan pályára lép vasárnap este és szerdán a Paris Saint-Germain ellen is Bajnokok Ligájában.

Yamal már a csapattal lesz, valószínűleg ott lesz a kispadon és néhány percet játszik majd. Nem gondolom, hogy visszaesne az állapota. Soha nem lehet tudni, de mindenki meg van győződve arról, hogy ez a megfelelő pillanat a visszatérésére. Örülök, hogy holnap számíthatok rá”

– mondta Hansi Flick, akinek a csapata a Real Madrid veresége miatt átveheti a vezetést a spanyol bajnokságban.