Szoboszlait egy vonzó nővel fotózták le, nagy bajba került

A Barcelona csütörtök este a Newcastle United otthonában kezdi meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A meccs előtt Hansi Flick vezetőedző keményen üzent a spanyol szövetségnek a katalán csapat sérült tinisztárja, Lamine Yamal miatt.

Lamine Yamal ágyéksérülést szenvedett a válogatott szünetben, ezért a Valencia elleni hétvégi kiütést csak a lelátóról nézhette végig. A 18 éves sztárfocistának lehet, hogy ki kell hagynia a Newcastle elleni BL-meccset, emiatt pedig Hansi Flick nagyon dühös. A Barcelona német edzője kemény szavakat intézett a spanyol válogatott felé, mivel úgy véli, nem bántak megfelelően a játékosával.

Lamine Yamal sérülése elhúzódik
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Hansi Flick Lamine Yamal miatt dühöng

„Lamine fájdalmakkal ment a válogatottba, nem edzett és fájdalomcsillapítókat szedett, hogy játszhasson. Minden mérkőzésen három góllal vezettek, ő pedig 79 és 73 percet játszott. 

A mérkőzések között nem edzett, így nem lehet bánni a játékosokkal. Spanyolországnak van a világ legjobb csapata, és minden pozícióban hihetetlenül jók. Ezért is vagyok nagyon szomorú emiatt” 

– mondta csalódottan Flick, egyértelműen a spanyol szövetséget okolva Yamal helyzetéért.

A hírek szerint a 18 éves klasszisé volt a végső döntés, miszerint játszik-e a nemzeti együttesben, ám Flick úgy véli, a szakembereknek kellett volna megóvniuk a játékosát, akinek nem szabadott volna ilyen állapotban ennyi időt a pályán töltenie.

Yamal állapotáról egyelőre nem érkeztek újabb hírek, még nem tudni, valóban ki kell-e hagynia a Newcastle elleni BL-mérkőzést. A Barca fiatal sztárja az idei szezonban eddig három bajnokin játszott, ezeken két gólt szerzett és három gólpasszt adott a klubjában.

