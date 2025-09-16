Lamine Yamal ágyéksérülést szenvedett a válogatott szünetben, ezért a Valencia elleni hétvégi kiütést csak a lelátóról nézhette végig. A 18 éves sztárfocistának lehet, hogy ki kell hagynia a Newcastle elleni BL-meccset, emiatt pedig Hansi Flick nagyon dühös. A Barcelona német edzője kemény szavakat intézett a spanyol válogatott felé, mivel úgy véli, nem bántak megfelelően a játékosával.
„Lamine fájdalmakkal ment a válogatottba, nem edzett és fájdalomcsillapítókat szedett, hogy játszhasson. Minden mérkőzésen három góllal vezettek, ő pedig 79 és 73 percet játszott.
A mérkőzések között nem edzett, így nem lehet bánni a játékosokkal. Spanyolországnak van a világ legjobb csapata, és minden pozícióban hihetetlenül jók. Ezért is vagyok nagyon szomorú emiatt”
– mondta csalódottan Flick, egyértelműen a spanyol szövetséget okolva Yamal helyzetéért.
A hírek szerint a 18 éves klasszisé volt a végső döntés, miszerint játszik-e a nemzeti együttesben, ám Flick úgy véli, a szakembereknek kellett volna megóvniuk a játékosát, akinek nem szabadott volna ilyen állapotban ennyi időt a pályán töltenie.
Yamal állapotáról egyelőre nem érkeztek újabb hírek, még nem tudni, valóban ki kell-e hagynia a Newcastle elleni BL-mérkőzést. A Barca fiatal sztárja az idei szezonban eddig három bajnokin játszott, ezeken két gólt szerzett és három gólpasszt adott a klubjában.