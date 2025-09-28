A 59 éves francia szakember tavaly júliusban érkezett Dzsiddába, és rögtön nagy sikert ért el: az előző idényben bajnoki címet és szaúdi Király-kupát nyert a csapattal. Az új szezon azonban gyengén kezdődött Laurent Blanc csapata számára: négy forduló után az al-Ittihad csak a harmadik helyen áll, legutóbbi hazai bajnokiján 2-0-ra kikapott a Cristiano Ronaldóval és Sadio Manéval felálló al-Naszrtól, és az ázsiai Bajnokok Ligája nyitányán is vereséget szenvedett.

Laurent Blanc az előszezonban José Mourinho Fenerjével is találkozott, azóta a portugál már a Benficát irányítja

Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

Blanc játékosként világbajnok (1998) és Európa-bajnok (2000) francia válogatott hátvéd volt, edzőként pedig irányította a Paris Saint-Germain csapatát is, amellyel három bajnoki címet nyert, valamint dolgozott a Bordeaux, a Lyon és a katari al-Rayyan élén, s a francia válogatottat is vezette.

Laurent Blanc remek csapattal dolgozhatott

Az al-Ittihad az elmúlt években látványosan megerősítette keretét. A támadósort a Real Madrid korábbi aranylabdás gólvágója, Karim Benzema vezeti, mögötte a középpályát a világbajnok N’Golo Kanté és a Liverpool egykori kulcsembere, Fabinho stabilizálja. A széleken a villámgyors francia Moussa Diaby és a holland válogatott támadó Steven Bergwijn hoz lendületet, a kapuban pedig a szerb válogatott hálóőr, Predrag Rajković szerepel.

A klub közleményében hangsúlyozta: új szakmai stábot keresnek, amely jobban illeszkedik az egyesület hosszú távú céljaihoz és ambícióihoz. Az utód bejelentésére a következő napokban számíthatnak a szurkolók.