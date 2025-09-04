Csütörtökön a Nemzetek Ligájában ezüstérmes spanyolok Bulgáriában kezdik meg szereplésüket, míg a németek Pozsonyban játszanak majd a szlovákokkal. A játéknap talán legjobb mérkőzését Rotterdamban rendezik, ahol a hollandok fogadják majd a lengyeleket a De Kuip Stadionban. A találkozón a vendégcsapatban ismét ott lesz a Barcelona sztárja, a 37 éves Robert Lewandowski, aki visszakapta a csapatkapitányi karszalagot is.

Robert Lewandowski készen áll a játékra

Fotó: Marcin Golba/NurPhoto via AFP

Lewandowski kirúgatta a szövetségi kapitányt

A Barcelona támadója ezzel egy hónapok óta húzódó konfliktust zárt le, amely júniusban kezdődött, amikor közölte: amíg Michal Probierz a szövetségi kapitány, nem lép pályára a nemzeti együttesben. Probierz nyáron megfosztotta Lewandowskit a kapitányi tisztségtől, amelyet 2014 óta viselt. Lewandowski ezt követően lemondta a válogatottságot, majd három nappal később a lengyel szövetség megvált Probierztől, utódja pedig Jan Urban lett.

Az új szövetségi kapitány már kinevezésekor egyértelművé tette: az egyik első feladata Lewandowski visszacsábítása lesz. Urban több alkalommal egyeztetett a 85 válogatott gólnál járó csatárral, sőt Piotr Zielinskit és Jan Bednareket is bevonta a döntési folyamatba, hiszen előbbi júniusban ideiglenesen megkapta a karszalagot. Végül azonban világossá tette, hogy a kapitányi téma le van zárva, és Lewandowski ismét a lengyelek vezére lesz.

A lengyel válogatott jelenleg a G csoport harmadik helyén áll: három meccsen hat pontot gyűjtött, ezzel a finneket (7 pont/4 mérkőzés) és a hibátlan mérleggel kezdő hollandokat (6/2) üldözi. A következő két mérkőzésen rendkívül fontos összecsapások várnak rájuk: szeptember 4-én Rotterdamban találkoznak Hollandiával, majd három nappal később hazai pályán fogadják Finnországot.

Az olaszok az életükért küzdenek

Pénteken nem rendeznek igazán komoly rangadókat, azonban érdemes lesz Bergamo felé figyelni, ahol az olasz fogadják majd az észteket. A találkozó országos egyes, de az olaszok az elmúlt években rengeteget betliztek, ennek következtében lemaradtak a legutóbbi két világbajnokságról.