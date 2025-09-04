Csütörtökön a Nemzetek Ligájában ezüstérmes spanyolok Bulgáriában kezdik meg szereplésüket, míg a németek Pozsonyban játszanak majd a szlovákokkal. A játéknap talán legjobb mérkőzését Rotterdamban rendezik, ahol a hollandok fogadják majd a lengyeleket a De Kuip Stadionban. A találkozón a vendégcsapatban ismét ott lesz a Barcelona sztárja, a 37 éves Robert Lewandowski, aki visszakapta a csapatkapitányi karszalagot is.
A Barcelona támadója ezzel egy hónapok óta húzódó konfliktust zárt le, amely júniusban kezdődött, amikor közölte: amíg Michal Probierz a szövetségi kapitány, nem lép pályára a nemzeti együttesben. Probierz nyáron megfosztotta Lewandowskit a kapitányi tisztségtől, amelyet 2014 óta viselt. Lewandowski ezt követően lemondta a válogatottságot, majd három nappal később a lengyel szövetség megvált Probierztől, utódja pedig Jan Urban lett.
Az új szövetségi kapitány már kinevezésekor egyértelművé tette: az egyik első feladata Lewandowski visszacsábítása lesz. Urban több alkalommal egyeztetett a 85 válogatott gólnál járó csatárral, sőt Piotr Zielinskit és Jan Bednareket is bevonta a döntési folyamatba, hiszen előbbi júniusban ideiglenesen megkapta a karszalagot. Végül azonban világossá tette, hogy a kapitányi téma le van zárva, és Lewandowski ismét a lengyelek vezére lesz.
A lengyel válogatott jelenleg a G csoport harmadik helyén áll: három meccsen hat pontot gyűjtött, ezzel a finneket (7 pont/4 mérkőzés) és a hibátlan mérleggel kezdő hollandokat (6/2) üldözi. A következő két mérkőzésen rendkívül fontos összecsapások várnak rájuk: szeptember 4-én Rotterdamban találkoznak Hollandiával, majd három nappal később hazai pályán fogadják Finnországot.
Pénteken nem rendeznek igazán komoly rangadókat, azonban érdemes lesz Bergamo felé figyelni, ahol az olasz fogadják majd az észteket. A találkozó országos egyes, de az olaszok az elmúlt években rengeteget betliztek, ennek következtében lemaradtak a legutóbbi két világbajnokságról.
A Squadra Azzurra borzalmasan kezdte a vb-selejtezősorozatot, júniusban ugyanis háromgólos vereségbe szaladt bele Norvégiában. A találkozó után Luciano Spalletti szövetségi kapitány maga jelentette be, hogy kirúgták az állásából.
A korábbi nápolyi sikeredzőt a 2006-os világbajnok olasz csapat alapembere, Gennaro Gattuso váltotta a kispadon, akinek ez lesz a bemutatkozó mérkőzése az olasz válogatott élén. Az olaszoknak mindenképpen nyerniük kell, ugyanis a komoly lemaradásban vannak a százszázalékos norvégok mögött, ráadásul még az izraeliek is megelőzik őket az I csoportban, így a pontvesztés végzetes lenne számukra.
Az olasz válogatott jelenleg az I csoport harmadik helyén áll: két meccsen három pontot szerzett, ezzel hibátlan a norvégokat (12 pont/4 mérkőzés) és az izraelieket (6 pont/3 mérkőzés) üldözi. Az olaszok szeptember 5-én Bergamóban fogadják az észteket, majd három nappal később pedig sorsdöntő meccset játszanak az izraeliekkel a debreceni Nagyerdei Stadionban.
Európai vb-selejtezők, 5. játéknap:
csütörtök
A csoport
Szlovákia–Németország, Pozsony 20.45
Luxemburg–Észak-Írország, Luxembourg 20.45
E csoport
Georgia–Törökország, Tbiliszi 18.00
Bulgária–Spanyolország, Szófia 20.45
G csoport
Litvánia–Málta, Kaunas 18.00
Hollandia–Lengyelország, Rotterdam 20.45
J csoport
Kazahsztán–Wales, Asztana 16.00
Liechtenstein–Belgium, Vaduz 20.45
péntek
B csoport
Svájc–Koszovó, Bázel 20.45
Szlovénia–Svédország, Ljubljana 20.45
C csoport
Dánia–Skócia, Koppenhága 20.45
Görögország–Fehéroroszország, Pireusz 20.45
D csoport
Ukrajna–Franciaország, Wroclaw 20.45
Izland–Azerbajdzsán, Reykjavík 20.45
I csoport
Moldova–Izrael, Chisinau 20.45
Olaszország–Észtország, Bergamo 20.45
L csoport
Montenegró–Csehország, Podgorica 20.45
Feröer-szigetek–Horvátország, Torshavn 20.45
szombat
F csoport
Örményország–Portugália, Jereván 18.00
Írország–Magyarország, Dublin 20.45
H csoport
San Marino–Bosznia-Hercegovina, Serravalle 20.45
Ausztria–Ciprus, Linz 20.45
K csoport
Lettország–Szerbia, Riga 15.00
Anglia–Andorra, Birmingham 18.00