Csütörtök délutántól egészen szombat estig mérkőzéseket rendeznek a labdarúgó vb-selejtező sorozat ötödik játéknapján. A kapitányváltáson átesett olaszok az életükért küzdenek, míg a lengyelek azzal a Robert Lewandowskival szállnak harcba, aki júniusban kirúgatta a válogatott szövetségi kapitányát.

Csütörtökön a Nemzetek Ligájában ezüstérmes spanyolok Bulgáriában kezdik meg szereplésüket, míg a németek Pozsonyban játszanak majd a szlovákokkal. A játéknap talán legjobb mérkőzését Rotterdamban rendezik, ahol a hollandok fogadják majd a lengyeleket a De Kuip Stadionban. A találkozón a vendégcsapatban ismét ott lesz a Barcelona sztárja, a 37 éves Robert Lewandowski, aki visszakapta a csapatkapitányi karszalagot is.

Robert Lewandowski appears before the international friendly match between Poland and Moldova at Silesian Stadium in Chorzow, Poland, on June 6, 2025. This game is part of preparations for upcoming FIFA World Cup European qualifying matches. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Robert Lewandowski készen áll a játékra
Fotó: Marcin Golba/NurPhoto via AFP

Lewandowski kirúgatta a szövetségi kapitányt

A Barcelona támadója ezzel egy hónapok óta húzódó konfliktust zárt le, amely júniusban kezdődött, amikor közölte: amíg Michal Probierz a szövetségi kapitány, nem lép pályára a nemzeti együttesben. Probierz nyáron megfosztotta Lewandowskit a kapitányi tisztségtől, amelyet 2014 óta viselt. Lewandowski ezt követően lemondta a válogatottságot, majd három nappal később a lengyel szövetség megvált Probierztől, utódja pedig Jan Urban lett. 

Az új szövetségi kapitány már kinevezésekor egyértelművé tette: az egyik első feladata Lewandowski visszacsábítása lesz. Urban több alkalommal egyeztetett a 85 válogatott gólnál járó csatárral, sőt Piotr Zielinskit és Jan Bednareket is bevonta a döntési folyamatba, hiszen előbbi júniusban ideiglenesen megkapta a karszalagot. Végül azonban világossá tette, hogy a kapitányi téma le van zárva, és Lewandowski ismét a lengyelek vezére lesz.

A lengyel válogatott jelenleg a G csoport harmadik helyén áll: három meccsen hat pontot gyűjtött, ezzel a finneket (7 pont/4 mérkőzés) és a hibátlan mérleggel kezdő hollandokat (6/2) üldözi. A következő két mérkőzésen rendkívül fontos összecsapások várnak rájuk: szeptember 4-én Rotterdamban találkoznak Hollandiával, majd három nappal később hazai pályán fogadják Finnországot.

Az olaszok az életükért küzdenek

Pénteken nem rendeznek igazán komoly rangadókat, azonban érdemes lesz Bergamo felé figyelni, ahol az olasz fogadják majd az észteket. A találkozó országos egyes, de az olaszok az elmúlt években rengeteget betliztek, ennek következtében lemaradtak a legutóbbi két világbajnokságról.

A Squadra Azzurra borzalmasan kezdte a vb-selejtezősorozatot, júniusban ugyanis háromgólos vereségbe szaladt bele Norvégiában. A találkozó után Luciano Spalletti szövetségi kapitány maga jelentette be, hogy kirúgták az állásából. 

ROME, ITALY - JUNE 19: Italy's national football team head coach Gennaro Gattuso (C), the Head of the Delegation Gianluigi Buffon and the President of the Italian Football Federation Gabriele Gravina (R) pose a national team jersey after a press conference in Rome on June 19, 2025. Gennaro Gattuso was named Italy's new coach. Isabella Bonotto / Anadolu (Photo by Isabella Bonotto / Anadolu via AFP)
Az olaszok most Gennaro Gattusótól (középen) várják a megoldást
Fotó: Isabella Bonotto/Anadolu via AFP

A korábbi nápolyi sikeredzőt a 2006-os világbajnok olasz csapat alapembere, Gennaro Gattuso váltotta a kispadon, akinek ez lesz a bemutatkozó mérkőzése az olasz válogatott élén. Az olaszoknak mindenképpen nyerniük kell, ugyanis a komoly lemaradásban vannak a százszázalékos norvégok mögött, ráadásul még az izraeliek is megelőzik őket az I csoportban, így a pontvesztés végzetes lenne számukra.

Az olasz válogatott jelenleg az I csoport harmadik helyén áll: két meccsen három pontot szerzett, ezzel hibátlan a norvégokat (12 pont/4 mérkőzés) és az izraelieket (6 pont/3 mérkőzés) üldözi. Az olaszok szeptember 5-én Bergamóban fogadják az észteket, majd három nappal később pedig sorsdöntő meccset játszanak az izraeliekkel a debreceni Nagyerdei Stadionban. 

Európai vb-selejtezők, 5. játéknap:
csütörtök
A csoport
Szlovákia–Németország, Pozsony 20.45
Luxemburg–Észak-Írország, Luxembourg 20.45
E csoport
Georgia–Törökország, Tbiliszi 18.00
Bulgária–Spanyolország, Szófia 20.45
G csoport
Litvánia–Málta, Kaunas 18.00
Hollandia–Lengyelország, Rotterdam 20.45
J csoport
Kazahsztán–Wales, Asztana 16.00
Liechtenstein–Belgium, Vaduz 20.45

péntek
B csoport
Svájc–Koszovó, Bázel 20.45
Szlovénia–Svédország, Ljubljana 20.45
C csoport
Dánia–Skócia, Koppenhága 20.45
Görögország–Fehéroroszország, Pireusz 20.45
D csoport
Ukrajna–Franciaország, Wroclaw 20.45
Izland–Azerbajdzsán, Reykjavík 20.45
I csoport
Moldova–Izrael, Chisinau 20.45
Olaszország–Észtország, Bergamo 20.45
L csoport 
Montenegró–Csehország, Podgorica 20.45
Feröer-szigetek–Horvátország, Torshavn 20.45

szombat
F csoport
Örményország–Portugália, Jereván 18.00
Írország–Magyarország, Dublin 20.45
H csoport
San Marino–Bosznia-Hercegovina, Serravalle 20.45
Ausztria–Ciprus, Linz 20.45
K csoport 
Lettország–Szerbia, Riga 15.00
Anglia–Andorra, Birmingham 18.00

