Lionel Messi már a találkozó előtt bejelentette, hogy vb-selejtezőn már biztosan nem lép többé pályára az argentin válogatottban, így a Venezuela elleni hazai mérkőzés lesz tulajdonképpen a búcsúmeccse. A nyolcszoros aranylabdás „hattyúdala” mondhatni tökéletesre sikeredett, két góllal járult hozzá a győzelemhez, a szurkolók és a csapattársak pedig méltó módon búcsúztatták.

Így fogadták a szurkolók Lionel Messit

Fotó: FEDERICO PERETTI / NurPhoto

Lionel Messi tökéletes búcsúja

A 38 éves sztár megadta az alaphangját a meccsnek, a 39. percben Julian Álvarez passza után egy rá jellemző finom mozdulattal emelt a védők gyűrűjében a kapuba. A vb-címvédő végig hatalmas fölényben futballozott, és a hajrában végleg eldöntötte a három pont sorsát. A 76. percben Lautaro Martínez küldött szép csukafejest a kapuba, nem sokkal később pedig ismét a végig rendkívül aktív Messi villant, az Inter Miami klasszisa egy végletekig kijátszott támadás végén helyezett a jobb alsó sarokba.

A szurkolók a meccs során végig Messit éltették, a stadionban látványos tűzijátékkal tisztelegtek előtte

– a legendás játékost abszolút méltó módon búcsúztatták. A meccs embere is a nyolcszoros aranylabdás lett, aki a himnusz idején nem is tudta visszatartani a könnyeit.

Lionel Messi with his kids during the National Anthem, he just can’t hold back his tears 😢🇦🇷



pic.twitter.com/YLtOxnHXi5 — MC (@CrewsMat10) September 4, 2025

Messi egészen elképesztő statisztikákkal büszkélkedhet a nemzeti csapatban, amelyben 193 mérkőzésen lépett pályára. A világbajnok sztár 114 gólt szerzett és 58 gólpasszt adott a válogatottban, a 2022-es vb-diadal mellett a Copa Américát kétszer hódította el, valamint 2008-ban olimpiai bajnoki címhez is hozzásegítette Argentínát.

Kapcsolódó cikkek