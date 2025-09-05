Live
Az argentin labdarúgó-válogatott hazai pályán 3-0-ra legyőzte Venezuelát a világbajnoki selejtezősorozatban. Lionel Messi már a meccs előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó vb-selejzetője a nemzeti együttesben, a búcsúja pedig tökéletesre sikeredett. A nyolcszoros aranylabdást az egész stadion éltette, Messi pedig méltó módon, két góllal köszönt el a szurkolóktól.

Lionel Messi már a találkozó előtt bejelentette, hogy vb-selejtezőn már biztosan nem lép többé pályára az argentin válogatottban, így a Venezuela elleni hazai mérkőzés lesz tulajdonképpen a búcsúmeccse. A nyolcszoros aranylabdás „hattyúdala” mondhatni tökéletesre sikeredett, két góllal járult hozzá a győzelemhez, a szurkolók és a csapattársak pedig méltó módon búcsúztatták.

Így fogadták a szurkolók Lionel Messit
Így fogadták a szurkolók Lionel Messit
Fotó: FEDERICO PERETTI / NurPhoto

Lionel Messi tökéletes búcsúja

A 38 éves sztár megadta az alaphangját a meccsnek, a 39. percben Julian Álvarez passza után egy rá jellemző finom mozdulattal emelt a védők gyűrűjében a kapuba. A vb-címvédő végig hatalmas fölényben futballozott, és a hajrában végleg eldöntötte a három pont sorsát. A 76. percben Lautaro Martínez küldött szép csukafejest a kapuba, nem sokkal később pedig ismét a végig rendkívül aktív Messi villant, az Inter Miami klasszisa egy végletekig kijátszott támadás végén helyezett a jobb alsó sarokba.

A szurkolók a meccs során végig Messit éltették, a stadionban látványos tűzijátékkal tisztelegtek előtte 

– a legendás játékost abszolút méltó módon búcsúztatták. A meccs embere is a nyolcszoros aranylabdás lett, aki a himnusz idején nem is tudta visszatartani a könnyeit.

Messi egészen elképesztő statisztikákkal büszkélkedhet a nemzeti csapatban, amelyben 193 mérkőzésen lépett pályára. A világbajnok sztár 114 gólt szerzett és 58 gólpasszt adott a válogatottban, a 2022-es vb-diadal mellett a Copa Américát kétszer hódította el, valamint 2008-ban olimpiai bajnoki címhez is hozzásegítette Argentínát.

