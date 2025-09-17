Lionel Messi a nyár elején töltötte be a 38. életévét, lassan búcsúzik az argentin válogatottól, ugyanakkor 40 felé ballagva sem lassít a tempón, továbbra is szórja a gólokat és adja a gólpasszokat. Idén most érte el a bűvös 40-es számot, azaz már ennyi gólban volt benne a világbajnok focista, egészen elképesztő. Ennél már csak az a megdöbbentőbb, hogy erre már sorozatban a 19. éve képes a nyolcszoros Aranylabdás sztár, ami jól mutatja, mennyire magas szinten futballozik immár két évtizede.

Lionel Messi továbbra is top formában futballozik

Fotó: RICH LAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi még mindig zseniális

Az Inter Miami játékosa egészen pontosan 2025-ben eddig 28-szor talált be az éppen aktuális ellenfeleknek és 12-szer adott gólpasszt a társaknak. A döntő többségét ezeknek a számoknak az amerikai bajnokságban, az MLS-ben hozta össze, szám szerint 20 gólt és 9 asszisztot.