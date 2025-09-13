Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Oroszországot, cunami jöhet!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tényleg megtörténik. Karrierje utolsó pillanataiban még elcsípjük Lionel Messit, azaz végre magyar játékos is pályán lehet egy csapatban a világ valaha volt egyik, ha nem a legjobb futballistája mellett.

Lionel Messi végre magyar csapattársat is kaphat. Azt már régebben megírtuk itt az Origón is, hogy az Inter Miami akadémiáján nevelkedő Pintér Dániel többször is együtt edzett az MLS-ben szereplő kirakatcsapat legnagyobb sztárjaival, köztük a nyolcszoros aranylabdás argentin zsenivel.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF warms up prior to the start of the CF Leagues Cup Final match against the Seattle Sounders at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Rich Lam/Getty Images/AFP (Photo by Rich Lam / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi már nagyon várja az új csapattársat
Fotó: RICH LAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pintér Dániel egy csapatban Lionel Messivel

A fiatal magyar csatár szombaton kaphat lehetőséget a Charlotte FC otthonában, miután a floridaiak tartalékosan kénytelenek elutazni Észak-Karolinába. Különösen a Seattle Sounders elleni Ligák Kupája-döntőben az ellenfél stábtagját leköpő Luis Suárez fog hiányozni, aki három meccsre szóló eltiltást kapott.

Amerikai források szerint Pintér ott van a Miami Charlotte-ba utazó keretében. A 18 éves magyar származású csatár az Inter Miami II-ben remekel: a most futó szezonban 7 gólnál és 3 gólpassznál jár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!