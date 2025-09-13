Lionel Messi végre magyar csapattársat is kaphat. Azt már régebben megírtuk itt az Origón is, hogy az Inter Miami akadémiáján nevelkedő Pintér Dániel többször is együtt edzett az MLS-ben szereplő kirakatcsapat legnagyobb sztárjaival, köztük a nyolcszoros aranylabdás argentin zsenivel.

Lionel Messi már nagyon várja az új csapattársat

Fotó: RICH LAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pintér Dániel egy csapatban Lionel Messivel

A fiatal magyar csatár szombaton kaphat lehetőséget a Charlotte FC otthonában, miután a floridaiak tartalékosan kénytelenek elutazni Észak-Karolinába. Különösen a Seattle Sounders elleni Ligák Kupája-döntőben az ellenfél stábtagját leköpő Luis Suárez fog hiányozni, aki három meccsre szóló eltiltást kapott.

Amerikai források szerint Pintér ott van a Miami Charlotte-ba utazó keretében. A 18 éves magyar származású csatár az Inter Miami II-ben remekel: a most futó szezonban 7 gólnál és 3 gólpassznál jár.