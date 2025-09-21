Lionel Messi mindhárom gólban közreműködött, így az Inter Miami szombaton 3-2-es hazai győzelmet aratott a D.C. United felett, és továbbra is versenyben maradt az MLS Supporters Shieldért. Az argentin sztár milliméterre pontos passzt adott a D.C. védelme fölött Tadeo Allendének, aki a 35. percben megnyitotta a gólok sorát a Fort Lauderdale-i Chase Stadionban. Aztán Christian Benteke a második félidő elején egyenlített a D.C. számára, de Messi hamar átvette az irányítást, és megszerezte a Miami számára a három értékes pontot.

Lionel Messi volt a Miami hőse a bajnokin

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világbajnok focista az első gólját a 66. percben szerezte, amikor tökéletesen fogadta volt barcelonai csapattársa, Jordi Alba passzát, majd a labdát a kapu távolabbi sarkába lőtte. A 38 éves játékos pedig a harmadik góljával bebiztosította a Miami győzelmét, amikor bal lábbal a tizenhatoson kívülről a kapu felső sarkába lőtt.

Messi akár mesterhármast is szerezhetett volna, de meglepő módon nem állt oda a büntetőponthoz, hogy elvégezze a 72. percben a Miami számára megítélt tizenegyeset. Ehelyett fiatal argentin honfitársa, Mateo Silvetti kapta a lehetőséget, de a labdát a keresztlécnek lőtte. Jacob Murrell a hosszabbításban szerzett egy vigaszgólt a D.C. számára, de Messi góljai és gólpassza elégnek bizonyultak, és a Miami megerősítette pozícióját a Keleti Konferencia rájátszásában.

A 38 éves klasszis 22 góllal az MLS góllövőlistájának az élére állt, ráadásul emellett 12 gólpasszt is adott a szezon 22 bajnokiján.