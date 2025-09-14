Az Origón is beszámoltunk arról augusztus elején, hogy a labdarúgó Fizz Ligában bajnoki címvédő Ferencváros kölcsönvette a német Eintracht Frankfurttól Lisztes Krisztiánt. A 20 éves Lisztes egy évvel azután tért vissza a Fradiba, hogy Németországba igazolt. A német együttesnél azóta is zajlik az élet, legutóbb, pénteken a Bayer Leverkusen hazai pályán 3-1-re verte a csapatot. Az Fradinál kölcsönben szereplő Lisztes Krisztián anyaegyesülete az első pontjait veszítette el a Bundesligában, két győzelem után kaptak ki. A Frankfurt vezetőedzője, Dino Toppmöller a mérkőzés ingerülten reagált egy újságírói kérdésre.

Lisztes Krisztián anyaegyesületének az edzője, Dino Toppmöller

Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA

Lisztes Krisztián anyaegyesületének mestere kiakadt egy kérdésen

Németországban állandó téma, vajon melyik csapat lehet majd a bajnokágban a Bayern München legnagyobb kihívója. A TV riportere rákérdezett, sok volt-e Toppmöllernek, hogy elsőszámú kihívónak tartották a csapatát, és ekkor szakadt el a cérna a szakembernél élő adásban: „Igen, és talán végre vége lesz ennek a sz*rságnak”. Természetesen itt a riporter is érezte, hogy ezt nem kellene tovább erőltetnie, és rövidre zárta a beszélgetést: „Igaza van, akkor itt be is fejeztük”.