Hetekig tartó találgatások után Alexader Isak álma valóra válhatott, miután az átigazolási piac zárónapján brit rekordot jelentő 125 millió fontért szerződött a Newcastle Unitedtől a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolhoz.

Alexander Isak megérkezett Liverpoolba, már az első edzésén is túl van

Alexander Isak először edzett a Liverpoollal

A válogatott szünetet követően a svéd támadó szerdán csatlakozott az angol bajnok keretéhez, és együtt is edzett a Vörösökkel. A Liverpool a közösségi oldalain osztott meg egy rövid videót a 25 éves támadó első napjáról. A felvételen látható, hogy az edzőtermi edzést követően a Koszovó elleni vb-selejtező után sok kritikát kapó csatár több gólt is szerzett a gyakorlás során, bepillantást engedve abba, hogy mire is számíthatnak tőle a szurkolók, akik máris véleményt formáltak az új játékosukról.

„Ennyi elég volt, eleget láttam. A Burnley elleni meccsen a kezdőben a helye”

„Készen áll a bemutatkozásra”

„Az a befejezés, te jó ég!” – lelkendezett egy másik.

„Még mindig nem hiszem el, hogy az én klubomban játszik. Micsoda igazolás!”

Alexander Isak's first day in training 🤩⚽️ pic.twitter.com/peYjToGtRb — Liverpool FC (@LFC) September 10, 2025

Isak már a hétvégén bemutatkozhat

A svéd csatár a válogatott szünetben röviden reagált az átigazolására, amelyben elmondta, szerinte sokan nem látják át teljes mértékben az ügyet.

„Nem mindenkinek van teljes képe az ügyről, de ez a futball része. Nem tudok mindent irányítani, ami elhangzik vagy megjelenik, de boldog vagyok, hogy a Liverpool játékosa lettem. Ez volt az álmom, és büszke vagyok, hogy itt lehetek. Nem akarok részletekbe menni, számomra ez lezárt fejezet” – mondta Isak, aki minden idők harmadik legdrágább labdarúgója lett.

A Liverpool vasárnap az újonc Burnley vendégeként lép pályára a Premier League-ben, és könnyen lehet, hogy Isak ezen a bajnokin bemutatkozhat be Arne Slot csapatában.