A Newcastle Unitedtől hosszas huzavona után Liverpoolba igazolt Alexander Isak először edzett együtt új csapatával. A liverpooli szurkolók máris ítéletet mondtak minden idők harmadik legdrágább labdarúgójáról.

Hetekig tartó találgatások után Alexader Isak álma valóra válhatott, miután az átigazolási piac zárónapján brit rekordot jelentő 125 millió fontért szerződött a Newcastle Unitedtől a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolhoz.

Alexander Isak megérkezett Liverpoolba, már az első edzésén is túl van
Alexander Isak megérkezett Liverpoolba, már az első edzésén is túl van
Fotó: ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY

Alexander Isak először edzett a Liverpoollal 

A válogatott szünetet követően a svéd támadó szerdán csatlakozott az angol bajnok keretéhez, és együtt is edzett a Vörösökkel. A Liverpool a közösségi oldalain osztott meg egy rövid videót a 25 éves támadó első napjáról. A felvételen látható, hogy az edzőtermi edzést követően a Koszovó elleni vb-selejtező után sok kritikát kapó csatár több gólt is szerzett a gyakorlás során, bepillantást engedve abba, hogy mire is számíthatnak tőle a szurkolók, akik máris véleményt formáltak az új játékosukról.

  • „Ennyi elég volt, eleget láttam. A Burnley elleni meccsen a kezdőben a helye” 
  • „Készen áll a bemutatkozásra”
  • „Az a befejezés, te jó ég!” – lelkendezett egy másik.
  • „Még mindig nem hiszem el, hogy az én klubomban játszik. Micsoda igazolás!”

Isak már a hétvégén bemutatkozhat

A svéd csatár a válogatott szünetben röviden reagált az átigazolására, amelyben elmondta, szerinte sokan nem látják át teljes mértékben az ügyet. 

„Nem mindenkinek van teljes képe az ügyről, de ez a futball része. Nem tudok mindent irányítani, ami elhangzik vagy megjelenik, de boldog vagyok, hogy a Liverpool játékosa lettem. Ez volt az álmom, és büszke vagyok, hogy itt lehetek. Nem akarok részletekbe menni, számomra ez lezárt fejezet” – mondta Isak, aki minden idők harmadik legdrágább labdarúgója lett.

A Liverpool vasárnap az újonc Burnley vendégeként lép pályára a Premier League-ben, és könnyen lehet, hogy Isak ezen a bajnokin bemutatkozhat be Arne Slot csapatában.

