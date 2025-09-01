Hónapokon át húzódott a nyári átigazolási időszak legnagyobb szappanoperája, de végül az utolsó pillanatban eldőlt a Newcastle Unitedtól elvágyódó Alexander Isak sorsa. A svéd válogatott csatár eltökélt szándéka volt, hogy a Liverpool csapatához igazoljon, ám klubja sokáig nem volt hajlandó lemondani róla. A 25 éves támadó a célja érdekében még sztrájkba is kezdett, majd nyílt levélben közölte távozási szándékát. Egy ideig úgy tűnt, Isak kénytelen lesz megbékélni azzal, hogy a következő idényt is a Newcastle játékosaként kezdi meg, ám az átigazolási időszak utolsó napján a két klubnak nagy nehezen sikerült megállapodnia egymással, így a gólerős futballista a PL-címvédőnél folytatja.

Alexander Isak 130 millió fontért igazolt a Liverpoolhoz a Newcastle Unitedtől

Alexander Isak Premier League-rekordért a Liverpoolé

A Liverpool ezzel a transzferrel megdöntötte a Premier League átigazolási rekordját, ugyanis 130 millió fontot fizetett Isakért.

Érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik klubja a korábbi PL-csúcsot múlta felül, amit szintén ezen a nyáron ért el, amikor a Leverkusentől 116,5 millió fontért szerződtette Florian Wirtzet.

A svéd válogatott támadó hétfőn esik át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és a válogatott szünetet követően, a Burnley elleni bajnokin akár már be is mutatkozhat új csapatában.

A Liverpool ezen a nyáron már rengeteg pénzt, több mint 400 millió fontot költött erősítésekre,

köztük Florian Wirtzre, Jeremie Frimpongra, Kerkez Milosra, Hugo Ekitikére, valamint Alexander Isakra. A svéd csatár az előző idényben remekelt, 42 találkozón 27 gólt szerzett a Newcastle színeiben, új klubjában pedig világsztárok között fejlődhet tovább.

Ezzel a Liverpool még esélyesebbé vált a PL-címvédésre, az idényt pedig ennek megfelelően, három győzelemmel kezdte és máris vezeti a tabellát. Az Arsenal elleni rangadót Szoboszlai Dominik varázslatos szabadrúgásgójával nyerte meg 1-0-ra Arne Slot együttese, amely a következő fordulóban majd a Burnley otthonába látogat.

