Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Andre Wisdom még 2020-ban került kórházba, miután a nyílt utcán megkéselték és kirabolták. A Liverpool egykori focistája most megdöbbentő őszítéséggel beszélt az esetről, ami szerinte tönkretette a pályafutását.

Andre Wisdom éppen a rokonait látogatta meg Liverpool Toxteth negyedében, amikor az incidens történt. Az akkoriban még az angol másodosztályú Derby Countyban játszó futballistát négy álarcos férfi támadta meg, közülük az egyik a fején és a lábán is megszúrta egy késsel, majd ellopta az óráját. Bár Wisdom nem volt életveszélyben, olyan sérüléseket szenvedett, amelyek kórházi ellátást igényeltek. 

Andre Wisdom közel tíz évig játszott Liverpoolban
Andre Wisdom közel tíz évig játszott Liverpoolban
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A Liverpool korábbi focistájának még mindig vannak fájdalmai a késelés miatt

Wisdom a Liverpool akadémiáján nevelkedett és 22 mérkőzésen a felnőtt csapatban is pályára lépett, többek között olyan sztárok mellett, mint Steven Gerrard vagy Luis Suárez. A Vörösök első csapatába azonban nem tudta tartósan beverekedni magát, így 2017-ben a Derby Countyhoz igazolt, ahol többek között a Manchester United legendájával, Wayne Rooney-val is együtt játszott. 

A pályafutása aztán nem éppen úgy alakult, ahogy karrierje elején jósolták neki. Legutóbb az ír harmadosztályban vitézkedő Derry City játékosa volt, ám januárban mindössze négy hónap után távozott. Jelenleg az angol heted osztályában szereplő FC United of Manchester csapatának a játékosa. A 32 éves angol védő nem rég a BBC-nek adott interjút, amiben többek között a pár évvel ezelőtti késeléséről is beszélt, ami szerinte teljesen megváltoztatta a karrierjét.

„Ki tudja, hol játszanék most, ha nem szúrtak volna meg. Nem azt mondom, hogy az az este tönkretette a karrieremet, de mindenképpen megváltoztatta az alakulását” – kezdte Wisdom, aki elárulta, hogy négy év elteltével sem sikerült még teljesen felépülnie.

Andre Wisdom of Derby County warms up ahead of kick-off during the Sky Bet Championship match between Derby County and Millwall at the Pride Park, Derby, UK on 13th March 2021. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Andre Wisdom jelenleg az angol hetedosztályban játszik
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„A mai napig fáj mindenem a késeléstől. Nem kellett volna ott lennem” – utalt a futballista arra a bulira, amelyen a támadás előtt részt vett. „Otthon kellett volna maradnom és pihenni kellett volna a meccs után. Akkoriban még karantén volt érvényen, én pedig alig vártam, hogy kint lehessek. Egyedül jöttem el a buliból, majd egyből az autómhoz mentem. Nagyjából öt símaszkos srác jött oda hozzám az utcán késekkel a kezükben. Azt mondták, adjam nekik oda az órámat, majd nekem estek, miután nem engedelmeskedtem. Nem volt időm elfutni. Gondolkodnom kellett volna, de a büszkeség közbeszólt, így visszaütöttem” – fogalmazott a védő, aki a késelés után nem kért azonnal segítséget, hanem autóba ült és hazament.

„Haza tudtam vezetni, körülbelül 15-20 perc volt az út. Valószínűleg az adrenalin tartott életben, de csak otthon döbbentem rá, hogy több helyen is megszúrtak. Láttam a combomat ért sebet, amiből majdnem kilógott az izom. Akkor hívtam a mentőket” – mondta Wisdom.

