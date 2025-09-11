Andre Wisdom éppen a rokonait látogatta meg Liverpool Toxteth negyedében, amikor az incidens történt. Az akkoriban még az angol másodosztályú Derby Countyban játszó futballistát négy álarcos férfi támadta meg, közülük az egyik a fején és a lábán is megszúrta egy késsel, majd ellopta az óráját. Bár Wisdom nem volt életveszélyben, olyan sérüléseket szenvedett, amelyek kórházi ellátást igényeltek.

Andre Wisdom közel tíz évig játszott Liverpoolban

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A Liverpool korábbi focistájának még mindig vannak fájdalmai a késelés miatt

Wisdom a Liverpool akadémiáján nevelkedett és 22 mérkőzésen a felnőtt csapatban is pályára lépett, többek között olyan sztárok mellett, mint Steven Gerrard vagy Luis Suárez. A Vörösök első csapatába azonban nem tudta tartósan beverekedni magát, így 2017-ben a Derby Countyhoz igazolt, ahol többek között a Manchester United legendájával, Wayne Rooney-val is együtt játszott.

A pályafutása aztán nem éppen úgy alakult, ahogy karrierje elején jósolták neki. Legutóbb az ír harmadosztályban vitézkedő Derry City játékosa volt, ám januárban mindössze négy hónap után távozott. Jelenleg az angol heted osztályában szereplő FC United of Manchester csapatának a játékosa. A 32 éves angol védő nem rég a BBC-nek adott interjút, amiben többek között a pár évvel ezelőtti késeléséről is beszélt, ami szerinte teljesen megváltoztatta a karrierjét.

„Ki tudja, hol játszanék most, ha nem szúrtak volna meg. Nem azt mondom, hogy az az este tönkretette a karrieremet, de mindenképpen megváltoztatta az alakulását” – kezdte Wisdom, aki elárulta, hogy négy év elteltével sem sikerült még teljesen felépülnie.

Andre Wisdom jelenleg az angol hetedosztályban játszik

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„A mai napig fáj mindenem a késeléstől. Nem kellett volna ott lennem” – utalt a futballista arra a bulira, amelyen a támadás előtt részt vett. „Otthon kellett volna maradnom és pihenni kellett volna a meccs után. Akkoriban még karantén volt érvényen, én pedig alig vártam, hogy kint lehessek. Egyedül jöttem el a buliból, majd egyből az autómhoz mentem. Nagyjából öt símaszkos srác jött oda hozzám az utcán késekkel a kezükben. Azt mondták, adjam nekik oda az órámat, majd nekem estek, miután nem engedelmeskedtem. Nem volt időm elfutni. Gondolkodnom kellett volna, de a büszkeség közbeszólt, így visszaütöttem” – fogalmazott a védő, aki a késelés után nem kért azonnal segítséget, hanem autóba ült és hazament.