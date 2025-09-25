Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: újabb repülőteret kellett lezárni drónok miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kisorsolták a labdarúgó angol Ligakupa negyedik fordulójának párosításait. A legjobb 16 között a Liverpool azzal a Crystal Palace-szal találkozik, amely a szezon elején legyőzte az angol Szuperkupa-döntőben. A sorsolás után nem maradt el a botrány, a szurkolók közül jónéhányan csalást emlegettek.

Az angol Ligakupa harmadik fordulójában a Liverpool a vártnál nehezebben, 2-1-re legyőzte az Anfield Roadon a másodosztályú Southamptont. A győztes gólt végül a csapat egyik nyári szerzeménye, Hugo Ekitike szerezte a 85. percben, ám a francia csatárt második sárga lappal kiállította a bíró, amiért meggondolatlanul levette a mezét gólöröm közben. Arne Slot együttesére a nyolcaddöntőben is kemény meccs vár, ekkor a Crystal Palace együttesével találkozik majd az Anfield Roadon.

A Liverpool a Crystal Palace csapatával találkozik majd a nyolcaddöntőben
A Liverpool a Crystal Palace csapatával találkozik majd a nyolcaddöntőben
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool is ellenfelet kapott, a szurkolók csalást emlegettek

A Liverpool ezen a hétvégén is találkozik a Crystal Palace-szal, az angol bajnokcsapat a Premier League 6. fordulójában látogat a londoni Selhurst Parkba. Érdekesség, hogy jelenleg ez a két klub veretlen a PL-ben, a Palace két győzelemmel és három döntetlennel rendelkezik öt fordulót követően, míg a címvédő az egyetlen hibátlan mérlegű csapat a bajnokságban. A londoniakról a közelmúltból nem őriznek jó emlékeket Szoboszlai Dominikék, ugyanis Oliver Glasner együttese az angol Szuperkupa döntőjében büntetők után legyőzte őket augusztusban a Wembley Stadionban. 

LONDON, ENGLAND – AUGUST 10: Dominik Szoboszlai of Liverpool in action during the 2025 FA Community Shield match against Crystal Palace at Wembley Stadium on August 10, 2025 in London, England. Yunus Dalgic / Anadolu (Photo by Yunus Dalgic / Anadolu via AFP)
Szoboszlaiék elbukták a Szuperkupa-döntőt a Palace ellen
Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU

Szoboszlaiék tehát majd visszavághatnak riválisuknak, és ami a többi párosítást illeti, ott is akad érdekesség, de főként a szurkolók megnyilvánulásai miatt. 

A sorsolásért Jamie Redknapp és Michael Brown voltak a felelősek, ám a végeredmény után nagy felháborodás tört ki a drukkerek körében. 

Néhány Tottenham-szurkoló nem volt elégedett azzal, hogy a Newcastle-t kapták idegenben, egyikük dühösen így posztolt: „A fickó megnézte a golyókat, mielőtt kiválasztotta őket.”

Másoknak az nem tetszett, hogy az egyaránt walesi Wrexham és Cardiff összekerült a nyolcaddöntőben. 

„A Wrexham-Cardiff mérkőzés meg volt bundázva. Micsoda sz.r párosítás” 

– dühöngött egy kommentelő. 

Egyesek az Arsenal-Brighton és a Swansea-Manchester City összecsapás kapcsán is csalást emlegettek, de a Wolverhampton-Chelsea párosítás miatt nem tört ki nagy elégedetlenség.

Kapcsolódó cikkek

Szörnyű hírt kaptak Szoboszlaiék, nagy bajban van a Liverpool
Szoboszlai Dominik tündéri fotót mutatott a kislányáról
Kerkez Milosra szükség volt: rémisztő jelenet a Liverpool kupameccsén – videó

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!