Az angol Ligakupa harmadik fordulójában a Liverpool a vártnál nehezebben, 2-1-re legyőzte az Anfield Roadon a másodosztályú Southamptont. A győztes gólt végül a csapat egyik nyári szerzeménye, Hugo Ekitike szerezte a 85. percben, ám a francia csatárt második sárga lappal kiállította a bíró, amiért meggondolatlanul levette a mezét gólöröm közben. Arne Slot együttesére a nyolcaddöntőben is kemény meccs vár, ekkor a Crystal Palace együttesével találkozik majd az Anfield Roadon.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool is ellenfelet kapott, a szurkolók csalást emlegettek

A Liverpool ezen a hétvégén is találkozik a Crystal Palace-szal, az angol bajnokcsapat a Premier League 6. fordulójában látogat a londoni Selhurst Parkba. Érdekesség, hogy jelenleg ez a két klub veretlen a PL-ben, a Palace két győzelemmel és három döntetlennel rendelkezik öt fordulót követően, míg a címvédő az egyetlen hibátlan mérlegű csapat a bajnokságban. A londoniakról a közelmúltból nem őriznek jó emlékeket Szoboszlai Dominikék, ugyanis Oliver Glasner együttese az angol Szuperkupa döntőjében büntetők után legyőzte őket augusztusban a Wembley Stadionban.

Szoboszlaiék elbukták a Szuperkupa-döntőt a Palace ellen

Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU

Szoboszlaiék tehát majd visszavághatnak riválisuknak, és ami a többi párosítást illeti, ott is akad érdekesség, de főként a szurkolók megnyilvánulásai miatt.

A sorsolásért Jamie Redknapp és Michael Brown voltak a felelősek, ám a végeredmény után nagy felháborodás tört ki a drukkerek körében.

Néhány Tottenham-szurkoló nem volt elégedett azzal, hogy a Newcastle-t kapták idegenben, egyikük dühösen így posztolt: „A fickó megnézte a golyókat, mielőtt kiválasztotta őket.”

Másoknak az nem tetszett, hogy az egyaránt walesi Wrexham és Cardiff összekerült a nyolcaddöntőben.

„A Wrexham-Cardiff mérkőzés meg volt bundázva. Micsoda sz.r párosítás”

– dühöngött egy kommentelő.

Egyesek az Arsenal-Brighton és a Swansea-Manchester City összecsapás kapcsán is csalást emlegettek, de a Wolverhampton-Chelsea párosítás miatt nem tört ki nagy elégedetlenség.

