A Magyar Nemzet számolt be arról, rendkívül feszültek és dühösek a Liverpool szurkolói az Aranylabda díjátadója miatt. Annak sem örülnek, hogy Mohamed Szalah éppen lecsúszott a dobogóról, és negyedikként zárt az Ousmané Dembélé, Lamine Yamal és Vitinha trió mögött. Ennél is jobban kiakadtak azon, hogy a Liverpool oszlopa, Virgil van Dijk csak két focistát előzött meg azok közül, akikre az újságírók szavazhattak. A 28. hely méltatlan a klub csapatkapitányához a szimpatizánsok szerint.
Mielőtt szemeznénk a konkrét szurkolói megnyilvánulások közül, elevenítsük fel, hogy a Liverpool a tavalyi, 2024/25-ös szezonban megnyerte a bajnokságot. Az is igaz, hogy emellett a Bajnokok Ligájában kiesett még a nyolcaddöntőben, de itt meg a teljes képhez hozzátartozik, hogy a későbbi győztes PSG tudta csak Szoboszlaiékat megverni a rendkívül izgalmas és szoros párharcban. Ezek után azon senki sem csodálkozott, hogy a klub az Aranylabda harminc jelöltje közé három játékost is adott a PL-gólkirály Mohamed Szalah, a csapatkapitány Virgil van Dijk és Alexis Mac Allister személyében, plusz még azt a Florian Wirtzet, aki még az idén nyáron érkezett a Bayer Leverkusen csapatától.
Szalah májusban arról beszélt, soha nem volt olyan esélye az Aranylabdára, mint most. Ezek után nyilván csalódásként éli meg a végeredményt.
Ha a szavazás eredményét nézzük, láthatjuk, hogy a Vörösöktől Szalah a 4., Mac Allister a 22., Van Dijk a 28., Wirtz a 29. lett a harminc jelölt között, és emiatt, de különösen a csapatkapitány 28. helyezése miatt a szurkolók rendkívül dühösek – írja a liverpooli Rousing The Kop. Nem is csoda, hogy ilyen kommentek születtek az eseményt követően:
