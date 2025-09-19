Érdekesen alakult a találkozó, amelyen rendkívül hamar kétgólos előnybe került a Liverpool, amelynek kezdőjében, immár a középpályán ott volt Szoboszlai Dominik is (Kerkez csak a 86. percben, csereként kapott lehetőséget Arne Slottól). Az Atlético Madrid azonban nem adta fel a mérkőzést, és a hajrára kiegyenlített, de a végén volt még egy csavar a történetben, a ráadás pillanataiban a magyar válogatott csapatkapitányának szögletére tökéletesen érkezett Virgil van Dijk, aki a góljával eldöntötte a három pont sorsát. Ahogy arról már az Origón is beszámoltunk, ekkor volt egy kisebb botrány, amelyet a vendégek vezetőedzője okozott. Erről maga az érintett, Diego Simeone a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy az egyik néző a közönség első soraiból a középső ujját mutatta felé, mellette pedig folyamatosan harsogta neki a „b.zd meg” kifejezést. Simeone hangsúlyozta, hogy mindezt elmondta a negyedik játékvezetőnek, hogy folyamatosan provokálták, de a mérkőzés játékvezetője akkor is elfogadhatatlannak tartotta az argentin szakember reakcióját, így a szurkolók gúnyolódása közepette távoznia kellett a kispadtól.

Nehezen viselték el a vendégek a Liverpool-szurkolók piszkálódását

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool szurkolói nem könnyítették meg a vendégek életét

A történet itt még nem ért véget, mert előkerült egy videó, amelyen az látszik, hogy Diego Simeone szembeszáll a Liverpool szurkolójával, Jonny Poulterrel, aki a mérkőzés alatt, ahogy fentebb is írtuk, folyamatosan provokálta, amíg végül ki nem borult. A rendezők ekkor közbeléptek, mielőtt az Atlético stábjának további tagjai is bekapcsolódtak volna a pálya szélén kialakult kaotikus helyzetbe.

Az új szál akkor lépett be a sztoriba, amikor egy hosszú, Atlético-kabátot viselő stábtag előbb egy palackot dobott a nézők felé, majd úgy tett, mintha elmenne a helyszínről, majd visszarohant, és úgy látszott (lenti videón), hogy a Liverpool-szurkolók irányába köpött. Végül hét biztonsági őr elvezette a dühös Atlético-stábtagokat a helyszínről. A Daily Mail az ügyben megkereste az UEFA-t, hogy kommentálja az esetet, és egy szóvivő azt mondta, hogy várják a mérkőzés hivatalos jelentését, amelyet a következő napokban vizsgálnak meg. Ekkor döntés születik arról is, hogy hivatalos fegyelmi eljárás indul-e, és a Liverpoolnak, mint hazai csapatnak, be kell-e nyújtania az esetről készült felvételeket.