A futballrajongók „rendkívül aggasztó trendekkel” szembesülnek a biztonság terén az UEFA-mérkőzéseken Európa-szerte, közölték szurkolói csoportok a BBC-vel. A jövő heti UEFA Bajnokok Ligája-mérkőzések között két mérkőzés is szerepel – a Napoli hazai mérkőzése a Frankfurt ellen és az Ajax látogatása Marseille-ben –, amelyekre a helyi hatóságok megtiltották a vendégszurkolók utazását. Eközben a Liverpool szurkolóinak azt mondták, hogy órákig tartó buszutazás vár rájuk, ráadásul nem lesznek WC-k mindeközben, és figyelmeztették őket, hogy a belépés előtt elkobozzák az olyan tárgyakat, mint a külső akkumulátorok, gyógyszerek és női higiéniai termékek.

A Liverpool szeptember végén Törökországba utazik a Bajnokok Ligájában

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool-szurkolók kemény menetre készülhetnek Isztambulban

„Vannak olyan hatóságok, amelyek feladják, és azt mondják, hogy nem tudják elvégezni a munkájukat” – mondta Ronan Evain, a Football Supporters Europe ügyvezető igazgatója. „Ez egy rendkívül aggasztó tendencia. Ennek következményekkel kellene járnia, de sajnos jelenleg nem ez a helyzet.” Az utóbbi években egyre gyakoribbá vált az a gyakorlat, hogy a regionális rendőri erők kitiltják a vendégszurkolókat bizonyos mérkőzésekről, különösen Franciaországban és Olaszországban.

Bizonyos esetekben, amikor a szurkolók utazhatnak, megtiltják nekik, hogy a rendező város központjába látogassanak – ez történt a Tottenham 2021-es franciaországi Rennes-beli látogatása során. „Megértjük, hogy egyes szurkolótáborokat nehezebb vendégül látni, mint másokat, de a vendégszurkolók utazásának kitiltása nem válasz erre” – tette hozzá Evain. „Nagyon kiábrándító látni, hogy Franciaországban és Olaszországban nincs előrelépés. Ez egy egyszerű válasz egy bonyolult problémára. Az idegenbeli pálya megnyitása és a jegyek 5%-ának a vendégszurkolóknak történő biztosítása az UEFA szabályainak része, akárcsak a pálya mérete vagy bármi más.