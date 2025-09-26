Live
Szeptember végén folytatódnak a küzdelmek a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A Liverpool a Galatasaray vendége lesz Isztambulban, a vendégszurkolókra érdekes körülmények várnak Törökországban.

A futballrajongók „rendkívül aggasztó trendekkel” szembesülnek a biztonság terén az UEFA-mérkőzéseken Európa-szerte, közölték szurkolói csoportok a BBC-vel. A jövő heti UEFA Bajnokok Ligája-mérkőzések között két mérkőzés is szerepel – a Napoli hazai mérkőzése a Frankfurt ellen és az Ajax látogatása Marseille-ben –, amelyekre a helyi hatóságok megtiltották a vendégszurkolók utazását. Eközben a Liverpool szurkolóinak azt mondták, hogy órákig tartó buszutazás vár rájuk, ráadásul nem lesznek WC-k mindeközben, és figyelmeztették őket, hogy a belépés előtt elkobozzák az olyan tárgyakat, mint a külső akkumulátorok, gyógyszerek és női higiéniai termékek.

A Liverpool szeptember végén Törökországba utazik a Bajnokok Ligájában
A Liverpool szeptember végén Törökországba utazik a Bajnokok Ligájában
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool-szurkolók kemény menetre készülhetnek Isztambulban

„Vannak olyan hatóságok, amelyek feladják, és azt mondják, hogy nem tudják elvégezni a munkájukat” – mondta Ronan Evain, a Football Supporters Europe ügyvezető igazgatója. „Ez egy rendkívül aggasztó tendencia. Ennek következményekkel kellene járnia, de sajnos jelenleg nem ez a helyzet.” Az utóbbi években egyre gyakoribbá vált az a gyakorlat, hogy a regionális rendőri erők kitiltják a vendégszurkolókat bizonyos mérkőzésekről, különösen Franciaországban és Olaszországban. 

Bizonyos esetekben, amikor a szurkolók utazhatnak, megtiltják nekik, hogy a rendező város központjába látogassanak – ez történt a Tottenham 2021-es franciaországi Rennes-beli látogatása során. „Megértjük, hogy egyes szurkolótáborokat nehezebb vendégül látni, mint másokat, de a vendégszurkolók utazásának kitiltása nem válasz erre” – tette hozzá Evain. „Nagyon kiábrándító látni, hogy Franciaországban és Olaszországban nincs előrelépés. Ez egy egyszerű válasz egy bonyolult problémára. Az idegenbeli pálya megnyitása és a jegyek 5%-ának a vendégszurkolóknak történő biztosítása az UEFA szabályainak része, akárcsak a pálya mérete vagy bármi más. 

Az utazási tilalom a hatóságok módja annak közlésére, hogy »Sajnáljuk, úgy döntöttünk, hogy nem tartjuk tiszteletben ezt a szabályt, és nem vagyunk képesek megfelelően megrendezni a mérkőzést«.”

Szoboszlai Dominik meglepődött a legújabb pontszámokon
Szoboszlai Dominik fontos szerepet kaphat Törökországban is
Fotó: https://www.instagram.com/liverpoolfc/

Eközben a Liverpool szurkolói bírálták az Isztambulban a rendőrség által betartatandó szigorú utazási feltételeket. A Liverpool szurkolói szakszervezetének, a Spirit of Shankly-nak (SOS) a szóvivője a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy ez „védhetetlen”. „Megalázó és nem biztonságos, hogy

  • korlátozott számú, mosdók nélküli buszokon kell majd utazniuk, 
  • és elkobozzák a mindennapi használati tárgyakat, beleértve a külső akkumulátorokat is (powerbank).

„Ez nem a biztonságról szól, hanem az ellenőrzésről és a kényelemről a méltóság és a kockázatkezelés rovására. Hol van ebben az egészben az UEFA? Soha nem szabadna megengedniük, hogy így bánjanak a szurkolókkal.” Törökország Olaszországgal közösen rendezi meg a 2032-es Európa-bajnokságot. „A törökországi rendezési körülmények rendkívül aggasztóak, és nem látjuk semmilyen jelét a javulásnak” – mondta Evain. „A török ​​hatóságok rendkívül ellenséges környezetet teremtenek a vendégszurkolók számára.”

 

