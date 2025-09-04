Az UEFA előírása szerint 25 játékos nevezhető a Bajnokok Ligája alapszakaszára, közülük legalább nyolcnak hazai nevelésűnek kell lennie. A Liverpool esetében azonban csak öt ilyen futballista található. Ez automatikusan három hely elvesztését jelenti, így a csapat mindössze 22 főt tudott regisztrálni, aminek magyar áldozata is lett.

A Liverpool szupertehetsége, Rio Ngumoha a BL-ben is bizonyíthat

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A középpályán továbbra is kulcsszerep vár Szoboszlai Dominikre, aki természetesen helyet kapott a 22 fős listán. A védelemben ott találjuk Kerkez Milost is, aki balhátvédként erősítheti a csapatot. Kimaradt viszont a kapus Pécsi Ármin, aki még nem számít hazai nevelésűnek, így csak az A-listára lehetett volna nevezni, de a limitált létszám miatt végül nem fért be.

Az UEFA szigorú szabálya óriási hatással van a válogatás logikájára: minden egyes nem hazai nevelésű játékos helye különösen értékes, és minden posztot alaposan mérlegelni kell. Nem lehetett „luxusigazolásokat” bent tartani csak a rotáció kedvéért, hanem minden döntés mögött szigorú számítás állt.

A Liverpool 16 éves csodagyerekének kellett a hely

Többek között Federico Chiesa is kimaradt a BL-keretből. A rutinos olasz támadó a Bournemouth elleni nyitófordulóban gólt szerzett csereként, mégis áldozatul esett a kvótaszűkítésnek. Helyette is kerülhetett be a Liverpool Bajnokok Ligája-keretébe a mindössze 16 éves, a Newcastle ellen győztes gólt szerző Rio Ngumoha, akit a klub a jövő nagy ígéretének tart.

Chiesa nem a formája miatt maradt ki, hanem azért, mert a keretben túltelítettség alakult ki a támadóposztokon. A klub vezetése inkább egy 16 éves tehetség, Rio Ngumoha beépítését választotta, akinek hosszabb távon lehet jövője a keretben, míg Chiesát bármikor bevethetik a bajnokságban vagy a kupákban.

Miért fértek be a fiatalok?

A Liverpoolnál természetesen a jövő is fontos szempont. Giovanni Leoni és Rio Ngumoha nem hazai nevelésűek, tehát az ő nevezésük is „luxusnak” tűnhetett. Mégis, a klub a fejlődésüket tartotta szem előtt: ha már most megszokják a BL-közeget, az hosszabb távon remek befektetésnek számít.

Mit jelent az A- és a B-lista a BL-ben?

Az UEFA a Bajnokok Ligájában kétféle játékoslistát engedélyez. Az A-listára maximum 25 futballistát lehet nevezni, de közülük legalább nyolcnak hazai nevelésűnek kell lennie. Ha egy klubnak nincs elég ilyen játékosa, akkor a keret automatikusan szűkül – ezért tudott a Liverpool csak 22 játékost regisztrálni. Az A-listát előre le kell adni, és csak a kijelölt időpontokban lehet rajta változtatni. A B-lista ezzel szemben a fiataloknak ad lehetőséget. Ide azok kerülhetnek fel, akik 21 év alattiak, és legalább két éve megszakítás nélkül a klubnál szerepelnek. A B-listára korlátlan számú játékos nevezhető, ráadásul azt minden meccs előtt frissíteni lehet. Ez azt jelenti, hogy a klub akadémistái bármikor bevethetők a BL-ben anélkül, hogy elvesznének az értékes A-listás helyek. A Liverpool esetében ezért láthatjuk, hogy Pécsi Ármin kimaradt – mivel nem tölti ki a két éves kritériumot, nem kerülhetett a B-listára, az A-listán pedig nem jutott neki hely. Ugyanakkor olyan fiatalok, mint Stefan Bajcetic, Trey Nyoni vagy Jayden Danns gond nélkül nevezhetők a B-listáról.

A Liverpool 22 fős BL-kerete (2025/26):

kapusok: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman

védők: Joe Gomez, Wataru Endō, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Andy Robertson, Jeremie Frimpong

középpályások: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch

támadók: Alexander Isak, Mohamed Szalah, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Rio Ngumoha.