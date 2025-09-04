Federico Chiesa az előző idényben összesen 466 percet játszott, abszolút mellékszereplő volt a Arne Slot bajnokcsapatában, a Liverpool szurkolói mégis dalba foglalták a nevét, aminek oka van. Az olasz támadó a csapat egyik legszimpatikusabb játékosa, aki a neki jutó kevés idő alatt rendre bizonyít: a Premier League mostani nyitófordulójában csereként beállva az ő gólja lendített nagyot a csapat szekerén. Ennek ellenére a Liverpool most újra megalázta Chiesát, aki kimaradt a csapat Bajnokok Ligája-keretéből.

Federico Chiesa a szép szavak után agy pofont kapott Arne Slottól, kimaradt a Liverpool BL-keretéből. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az olasz válogatottal 2016-ban Európa-bajnok támadót tavaly nyáron a Juventustól szerezte meg a Liverpool mindössze 12 millió euróért. Szakmailag volt kockázat benne, hiszen Chiesa sérülésekkel bajlódott, és az első liverpooli idénye nem volt sikersztori: Slot nem találta a helyét, a 27 éves olasz helyzetét ráadásul az sem könnyítette meg, hogy a fő posztján, a jobb szélen Mohamed Szalah kihagyhatatlan a Liverpoolból.

Pedig Chiesa abban a kevés időben, amit kapott, igyekezett bizonyítani: a 466 perc alatt, ami alig több mint öt meccs játékidejének felel meg, két-két gólt és gólpasszt hozott össze az előző idényben. Arányosítva ez egyáltalán nem rossz mutató.

Chiesa a mellőzését mindvégig nagyvonalúan viselte, pedig az olasz válogatottból is kikerült miatta. Nem csoda, hogy a drukkerek megkedvelték, az Anfielden még dalt is írtak róla.

Már a nyáron is komoly megaláztatás érte

A nyáron úgy tűnt, távoznia kell: Chiesa egyik nap még gólt lőtt a Stoke City elleni edzőmeccsen, majd másnap nem került be az ázsiai edzőtáborba utazó 29 fős keretbe, amelyben még a Puskás Akadémiától igazolt, jelenleg csak a második csapatban játszó Pécsi Ármin is helyet kapott.

Ez gyakorlatilag Chiesa várható távozását jelentette, mégis maradt, és a Premier League első fordulójában csereként ő húzta ki a bajból a Liverpoolt a Bournemouth ellen, amikor 2-2-nél gólt lőtt és az idénybeli első győzelem felé lökte a csapat szekerét.

Slot ezután dicsérte az olaszt, elmondta, hogy sokkal jobb állapotban van, mint egy évvel korábban, és számít rá. Chiesa játszott is a PL első három fordulójában, igaz mindannyiszor csereként és keveset. Most mégis váratlan fordulat, hogy nem került be a Liverpool Bajnokok Ligája-keretébe, ami újabb megaláztatása az Európa-bajnoknak.