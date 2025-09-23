A Chelsea menedzsere, Enzo Maresca attól tart, hogy bármelyik csapat számára „lehetetlen” lehet megakadályozni a Liverpoolt abban, hogy megvédje Premier League-címét. Arne Slot bajnokcsapata már ötpontos előnnyel vezeti a tabellát, miután hibátlanul kezdte a szezont. A Brentford elleni 2-2-es döntetlen, majd a Manchester United elleni 2-1-es vereség után a Chelsea hét ponttal van lemaradva a tabella éllovasa mögött. A Liverpool tavaly négy mérkőzéssel a vége előtt biztosította be a címet.

A Chelsea menedzsere szerint a Liverpool lehet idén is a bajnok

A Liverpool idén remekül kezdte a bajnokságot

„Ha így folytatják, azt hiszem, lehetetlen utolérni őket, nemcsak nekünk, hanem az összes klubnak” – mondta Maresca. „Fantasztikus munkát végeztek tavaly óta, és a játékosok, akiket megvásároltak, azt mutatják, hogy a klub szándékában áll újra a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában a csúcsra jutni, és ez teljesen egyértelmű.”

A Chelsea, amely három mérkőzés óta nem nyert, miután a múlt héten a Bajnokok Ligájában is kikapott a Bayern Münchentől, kedden a Lincolnnal csap össze a Ligakupa harmadik fordulójában.