A bajnokságban először veszített a Liverpool, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló címvédő a Crystal Palace otthonában kapott ki 2-1-re. A kudarc mellett azt is el kellett viselnie a Liverpoolnak, hogy az ellenfél szurkolói a saját szórakoztatásukra űztek gúnyt a csapatból.

A Magyar Nemzet figyelt fel rá, hogy a győzelmet ünneplő Crystal Palace-szurkolók a Liverpool csapatbuszával kezdtek el trollkodni: a stadiont éppen elhagyni igyekvő jármű nem tudott elindulni, ugyanis az egyik drukker szándékosan elállta az utat, miközben úgy tett, mintha lassan bekötné a cipőfűzőjét.

A Liverpool csapatbusza nem tudott elindulni
Fotó: Manan Vatsyayana / AFP

A közel egy percig tartó procedúra során a többi szurkoló nevetve és a Liverpoolon gúnyolódva élvezte ki a sikert, végül nagy nehezen hazaindulhatott Arne Slot együttese.

A Liverpoolra kemény feladatok várnak

A Liverpoolra kedden a Sallai Rolandot is a keretében tudó Galatasaray vár a Bajnokok Ligájában, míg a bajnokság a Chelsea elleni idegenbeli rangadóval folytatódik szombaton a listavezetőnek.

