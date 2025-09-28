A Magyar Nemzet figyelt fel rá, hogy a győzelmet ünneplő Crystal Palace-szurkolók a Liverpool csapatbuszával kezdtek el trollkodni: a stadiont éppen elhagyni igyekvő jármű nem tudott elindulni, ugyanis az egyik drukker szándékosan elállta az utat, miközben úgy tett, mintha lassan bekötné a cipőfűzőjét.
A közel egy percig tartó procedúra során a többi szurkoló nevetve és a Liverpoolon gúnyolódva élvezte ki a sikert, végül nagy nehezen hazaindulhatott Arne Slot együttese.
A Liverpoolra kedden a Sallai Rolandot is a keretében tudó Galatasaray vár a Bajnokok Ligájában, míg a bajnokság a Chelsea elleni idegenbeli rangadóval folytatódik szombaton a listavezetőnek.