A Magyar Nemzet figyelt fel rá, hogy a győzelmet ünneplő Crystal Palace-szurkolók a Liverpool csapatbuszával kezdtek el trollkodni: a stadiont éppen elhagyni igyekvő jármű nem tudott elindulni, ugyanis az egyik drukker szándékosan elállta az utat, miközben úgy tett, mintha lassan bekötné a cipőfűzőjét.

A Liverpool csapatbusza nem tudott elindulni

Fotó: Manan Vatsyayana / AFP

A közel egy percig tartó procedúra során a többi szurkoló nevetve és a Liverpoolon gúnyolódva élvezte ki a sikert, végül nagy nehezen hazaindulhatott Arne Slot együttese.

This Palace fan purposely holding up the Liverpool team bus after their win against them today.



The kind of shithousery we can all appreciate…



🤣😭pic.twitter.com/Ez8OKyn3I0 — Football Away Days (@FBAwayDays) September 27, 2025

A Liverpoolra kemény feladatok várnak

A Liverpoolra kedden a Sallai Rolandot is a keretében tudó Galatasaray vár a Bajnokok Ligájában, míg a bajnokság a Chelsea elleni idegenbeli rangadóval folytatódik szombaton a listavezetőnek.