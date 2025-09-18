Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Az Atlético Madrid ugyan kétgólos hátrányból felállt az Anfielden, ám Szoboszlai Dominik gólpasszát követően Virgil van Dijk a 92. percben bebiztosította a győzelmet az angol bajnok számára. A spanyol csapat vezetőedzője, Diego Simeone nehezen viselte a vereséget, és a hazaiak harmadik gólja után összetűzésbe keveredett a szurkolókkal, majd a botrány után reklamálásért piros lapot kapott.

Diego Simeone nézeteltérésbe keveredett a szurkolókkal Liverpoolban

Simeone utólag elismerte, hogy helytelenül viselkedett. Elmondása szerint azonban a lelátóról végig sértegették őt, amit nagyon nehéz volt elviselnie.

Remélem, a Liverpool képes lesz változtatni ezen a téren, és lesznek következményei, amint sikerül azonosítani a szurkolót”

– mondta Simeone, aki ugyanakkor elismerte azt is, hogy edzőként ezeket a sértegetéseket figyelmen kívül kellett volna hagyni.

Az Atlético segédedzője leköpött egy Liverpool-szurkolót

A szóban forgó szurkoló, Jonny Poulter a közösségi médiában jelentkezett, ahol tagadta, hogy bármi sértőt mondott volna, ugyanakkor súlyos dolgokat állított, ugyanis elmondása szerint az Atlético Madrid edzői stábjának egyik tagja leköpte őt.

„Szeretnék őszintén elmondani valamit a tegnap esti meccsel kapcsolatban Simeonéról, aki szerintem egy kicsit gyáva” – kezdte Poulter. „Amikor a meccs után sajtótájékoztatót tartott, a spanyol sajtó megkérdezte tőle, hogy mivel sértegették őt a Liverpool szurkolói. Elmondhatom, hogy sem én, sem más nem tett rasszista megjegyzéseket. Soha nem említettük a falklandi háborút, ugyanakkor az tény, hogy ő nem válaszolt a feltett kérdésekre, csak felállt és kiment a teremből, ezzel nyitva hagyta az ajtót, hogy a világ találgatásokba kezdjen. Az összes létező platformon kaptam üzeneteket, nem is tudom, hányat, és mindenki arról faggatott, hogy mint mondtam.

Semmi rosszat nem mondtam azon kívül, hogy »menj a francba«, de gyakorlatilag addigra már nyertünk, ők sem csinálták volna másképp. Sőt, ugyanúgy hergeltek az egyenlítő góljuknál. Ő és a stábja éppen előttünk ünnepelt, és nyilván valaki bekiabált a lelátóról, mire a másodedző odajött hozzám és leköpött”

– mondta a Liverpool szurkolója.