Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Az Atlético Madrid ugyan kétgólos hátrányból felállt az Anfielden, ám Szoboszlai Dominik gólpasszát követően Virgil van Dijk a 92. percben bebiztosította a győzelmet az angol bajnok számára. A spanyol csapat vezetőedzője, Diego Simeone nehezen viselte a vereséget, és a hazaiak harmadik gólja után összetűzésbe keveredett a szurkolókkal, majd a botrány után reklamálásért piros lapot kapott.
Simeone utólag elismerte, hogy helytelenül viselkedett. Elmondása szerint azonban a lelátóról végig sértegették őt, amit nagyon nehéz volt elviselnie.
Remélem, a Liverpool képes lesz változtatni ezen a téren, és lesznek következményei, amint sikerül azonosítani a szurkolót”
– mondta Simeone, aki ugyanakkor elismerte azt is, hogy edzőként ezeket a sértegetéseket figyelmen kívül kellett volna hagyni.
A szóban forgó szurkoló, Jonny Poulter a közösségi médiában jelentkezett, ahol tagadta, hogy bármi sértőt mondott volna, ugyanakkor súlyos dolgokat állított, ugyanis elmondása szerint az Atlético Madrid edzői stábjának egyik tagja leköpte őt.
„Szeretnék őszintén elmondani valamit a tegnap esti meccsel kapcsolatban Simeonéról, aki szerintem egy kicsit gyáva” – kezdte Poulter. „Amikor a meccs után sajtótájékoztatót tartott, a spanyol sajtó megkérdezte tőle, hogy mivel sértegették őt a Liverpool szurkolói. Elmondhatom, hogy sem én, sem más nem tett rasszista megjegyzéseket. Soha nem említettük a falklandi háborút, ugyanakkor az tény, hogy ő nem válaszolt a feltett kérdésekre, csak felállt és kiment a teremből, ezzel nyitva hagyta az ajtót, hogy a világ találgatásokba kezdjen. Az összes létező platformon kaptam üzeneteket, nem is tudom, hányat, és mindenki arról faggatott, hogy mint mondtam.
Semmi rosszat nem mondtam azon kívül, hogy »menj a francba«, de gyakorlatilag addigra már nyertünk, ők sem csinálták volna másképp. Sőt, ugyanúgy hergeltek az egyenlítő góljuknál. Ő és a stábja éppen előttünk ünnepelt, és nyilván valaki bekiabált a lelátóról, mire a másodedző odajött hozzám és leköpött”
– mondta a Liverpool szurkolója.
Diego Simeone a kiállítás miatt biztosan kihagyja az Atlético Madrid soron következő BL-összecsapását, a Fenyő Noah-t is foglalkoztató Eintracht Frankfurt ellen, azonban az 55 éves argentin szakember komolyabb büntetésre is számíthat az UEFA-tól.
„Szerintem Simeone megússza 20 ezer eurós (7,7 millió forint) bírsággal, ami idézőjelben a legkevesebb. A legvalószínűbb, hogy egy meccsre szóló eltiltást kap, és az is borítékolható, hogy ezt felfüggesztik. Mit jelent ez? Ha az év hátralévő részében szabálysértést követ el, akkor visszaesőként le kell töltenie az eltiltást, de máskülönben nem kell” – mondta az egykori korábbi játékvezetője, Eduardo Iturralde Gomez az El Larguero című rádióműsorban.